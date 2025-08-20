x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Más de 50 empresas ofrecerán vacantes en el Festival de Oportunidades de Medellín, ¿cuándo y dónde será?

El evento, que hace parte de la programación de la Semana de la Juventud, se realizará en el MOVA y reunirá vacantes para primer empleo, cursos gratuitos y asesorías en emprendimiento.

  • El Festival de Oportunidades es una iniciativa de la Semana de la Juventud que fortalece la empleabilidad y la educación en Medellín. FOTO: CORTESÍA
    El Festival de Oportunidades es una iniciativa de la Semana de la Juventud que fortalece la empleabilidad y la educación en Medellín. FOTO: CORTESÍA
  • Con empresas, universidades y aliados institucionales, Medellín impulsa el empleo y la formación de los jóvenes a través del Festival de Oportunidades. FOTO: CORTESÍA
    Con empresas, universidades y aliados institucionales, Medellín impulsa el empleo y la formación de los jóvenes a través del Festival de Oportunidades. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
20 de agosto de 2025
bookmark

En Medellín, en el marco de la celebración de la Semana de la Juventud, este lunes 25 de agosto se llevará a cabo una nueva edición del Festival de Oportunidades, un evento que busca conectar a los jóvenes con las empresas y las instituciones educativas para facilitar el acceso al empleo y la formación profesional.

La cita será en el Centro de Innovación del Maestro, MOVA, al lado del Parque Norte, entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m.

El Festival, que cuenta con la colaboración y el apoyo de Magneto Empleos, espera reunir a más de 2.000 asistentes, en una jornada que fomenta el contacto directo entre jóvenes, empresas y universidades.

Esta estrategia hace parte de un ciclo de eventos que Medellín desarrolla durante el año para impulsar la empleabilidad, el emprendimiento y la educación, pilares fundamentales para el futuro de la juventud en la ciudad.

Allí recibirán asesoría para registrarse y acceder también a las más de 100.000 oportunidades de empleos que el portal de Magneto tiene en el país.

Le puede interesar: Nuevas ofertas de empleo en Bogotá: hay cerca de 20.000 oportunidades sin experiencia laboral; paso a paso para aplicar

Empleo para jóvenes en Medellín

Con empresas, universidades y aliados institucionales, Medellín impulsa el empleo y la formación de los jóvenes a través del Festival de Oportunidades. FOTO: CORTESÍA
Con empresas, universidades y aliados institucionales, Medellín impulsa el empleo y la formación de los jóvenes a través del Festival de Oportunidades. FOTO: CORTESÍA

El evento espera reunir a más de 50 empresas que presentarán una amplia oferta de vacantes, especialmente diseñadas para quienes buscan su primer empleo.

Entre las compañías participantes se destacan Corbeta, La Receta, Inmel, Eficacia, Comfenalco y RIWI, junto a otras organizaciones que ofrecerán puestos de trabajo en diferentes áreas.

Además de los espacios de reclutamiento, los asistentes podrán recibir asesorías personalizadas en empleabilidad, emprendimiento y finanzas, con el fin de fortalecer sus competencias y aumentar sus posibilidades de vinculación laboral.

Educación y becas en la Semana de la Juventud

El componente académico también será protagonista en la jornada. Más de 20 aliados educativos, entre ellos universidades y centros de formación de la ciudad, estarán presentes con una oferta que incluye becas, cursos y programas de educación superior gratuita.

Uno de los recursos destacados será la “Guía para impulsar tu búsqueda de trabajo”, herramienta descargada por más de 2.000 jóvenes en Medellín. Durante el evento, los participantes podrán conocerla, recibir acompañamiento formativo y descargarla de manera virtual para mejorar su preparación frente al mercado laboral.

Lea más: Trabajo en Medellín y Bogotá: compañía de origen francés tiene ofertas en call center, ventas y administración

Conexión entre jóvenes, empresas y ciudad

Ricardo Jaramillo, secretario de la Juventud de Medellín, destacó que: “en Medellín seguimos abriendo caminos para el empleo y la educación de nuestros jóvenes. Contaremos con más de 50 empresas con vacantes para primer empleo, así como con aliados educativos que ofrecerán becas, cursos y educación superior gratuita. En el gobierno de Fico Gutiérrez conectamos a los jóvenes con oportunidades reales”, aseguró.

La Alcaldía también hará presencia con diferentes secretarías y su oferta institucional, ampliando las opciones para quienes buscan orientación o programas de apoyo.

Conozca también: Medellín acogerá Empleo Fest con más de 150 empresas invitadas y 10.000 vacantes en Medellín, ¿cómo inscribirse?

Temas recomendados

Economía
Empleo
Alcaldía de Medellín
Jóvenes
Trabajo
ofertas de empleo
trabajadores
Secretaría de Juventud
Antioquia
Medellín
Parque Norte
Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida