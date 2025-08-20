Más de 50 empresas ofrecerán vacantes en el Festival de Oportunidades de Medellín, ¿cuándo y dónde será?

En Medellín, en el marco de la celebración de la Semana de la Juventud, este lunes 25 de agosto se llevará a cabo una nueva edición del Festival de Oportunidades, un evento que busca conectar a los jóvenes con las empresas y las instituciones educativas para facilitar el acceso al empleo y la formación profesional.

La cita será en el Centro de Innovación del Maestro, MOVA, al lado del Parque Norte, entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m.

El Festival, que cuenta con la colaboración y el apoyo de Magneto Empleos, espera reunir a más de 2.000 asistentes, en una jornada que fomenta el contacto directo entre jóvenes, empresas y universidades.

Esta estrategia hace parte de un ciclo de eventos que Medellín desarrolla durante el año para impulsar la empleabilidad, el emprendimiento y la educación, pilares fundamentales para el futuro de la juventud en la ciudad.

Allí recibirán asesoría para registrarse y acceder también a las más de 100.000 oportunidades de empleos que el portal de Magneto tiene en el país.

