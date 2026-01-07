Despegó el segundo Túnel de Oriente: así será la obra más complicada del megaproyecto

La ampliación del Túnel de Oriente a doble calzada —14,9 kilómetros entre túneles y tramos a cielo abierto— avanza a toda máquina y ya supera el 19% de ejecución en sus cuatro frentes principales. Uno de ellos es el túnel Seminario 2, de 780 metros, considerado el mayor desafío técnico de la obra. Su excavación, que inició recientemente, tomará 18 meses y exigirá una maniobra de alta precisión en plena montaña. Lea acá: “Cuando esté el segundo Túnel de Oriente el tráfico podría subir a 50.000 carros diarios” La complejidad de este frente no responde solo a las condiciones geológicas del terreno y al manejo de aguas subterráneas, sino también a su cercanía con el túnel actualmente en operación y a las edificaciones que lo cubren: las instalaciones del Seminario Conciliar de Medellín. Allí, la cobertura —la distancia entre la excavación y la superficie— es de apenas 80 metros, lo que obligará a un proceso milimétrico. Para garantizar seguridad y estabilidad habrá monitoreo y controles permanentes con equipos especializados y piezómetros.

Uno de los frentes clave es la construcción de 4,5 km de vías a cielo abierto entre los túneles Seminario y Santa Elena. FOTO cortesía

Este hito alcanzó los 14 metros de avance en la sección superior y se proyecta que los dos lados de la perforación se encuentren a finales de 2027. Las actividades previstas son la implementación de micropilotes y la instalación de una planta de tratamiento de aguas, un sistema de bombeo y de evacuación de aguas, además de una estación eléctrica.

La ampliación incluye la construcción de 12 puentes y viaductos, 12 muros y más de 210.000 m3 de cemento. FOTO cortesía

El desarrollo técnico del proyecto avanza en varios frentes simultáneos, especialmente en túneles y puentes, donde se concentra buena parte de la complejidad de la obra. Tras la firma del acta de inicio definitivo en agosto de 2025, las intervenciones se aceleraron y ya son visibles a lo largo del corredor vial. Lea acá: Segundo Túnel de Oriente, la obra que empezará 10 años antes de lo pensado El frente más adelantado es el túnel Santa Elena 2: los 8,2 kilómetros del segundo tubo están completamente excavados y ahora se trabaja en el revestimiento, el sistema de drenaje, la pavimentación y la construcción de nichos para postes de emergencia, labores que registran un avance del 21%. Después vendrá la instalación de los equipos electromecánicos —ventilación, red contra incendios, cámaras, comunicaciones y señalización— así como la integración con el centro de control que opera los túneles y el tramo a cielo abierto.

La vía industrial, de 4,5 km de extensión, fue terminada en octubre pasado. Esta era prioritaria para avanzar con la obra sin suspender el tráfico. FOTO cortesía

Para no interferir con el tráfico actual, ya se completó al 100% una vía industrial de 4,5 kilómetros, exclusiva para el tránsito de maquinaria. Esta ruta incluye dos puentes metálicos de 30 metros y permitirá ejecutar los 4,5 kilómetros de vías a cielo abierto que conectarán los túneles Seminario 2 y Santa Elena 2. Ese tramo contempla 1,5 kilómetros de vía y 3 kilómetros adicionales distribuidos en 12 puentes y viaductos, la mayoría construidos con la técnica de voladizos sucesivos, apoyos cada 150 metros y pilotes hincados para no afectar las laderas. Hay un dato clave que demuestra la adaptabilidad de la obra al cambio climático: durante 6 años de operación no ha habido interrupciones de la operación de la conexión vial por deslizamientos. Entre los puentes, los de mayor avance son el de Sajonia 2 (355 metros), a la salida de Rionegro, que lidera el cronograma con un 48% y cimentación concluida, y el puente Bocaná 2 (335 metros), que alcanza un 21% de ejecución. La necesidad de esta ampliación surgió en abril de 2022, cuando el tráfico vehicular superó las proyecciones para 2032, alcanzando los 27.000 vehículos diarios. Con la segunda etapa, la capacidad de la vía pasará de 6.500 a 9.700 vehículos por hora, un incremento del 45% diseñado para atender la demanda de los próximos 20 años.