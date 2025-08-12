x

Oportunidad laboral: Farmatodo busca personal en varias ciudades del país, ¿cómo aplicar?

La reconocida cadena de farmacias y bienestar está contratando personal en Colombia para reforzar su equipo en áreas estratégicas. Las aplicaciones están habilitadas a través de Magneto Empleos.

  • Farmatodo continúa su expansión en Colombia con nuevas ofertas de empleo. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
hace 11 horas
bookmark

Farmatodo, cadena con 105 años de trayectoria y presencia en Venezuela, Colombia y Argentina, está en búsqueda de nuevos talentos para fortalecer su equipo en Colombia. Las áreas con mayor número de oportunidades son el sector salud, servicio al cliente, ventas, mercadeo y publicidad, ofreciendo opciones para perfiles profesionales, técnicos y operativos.

Las vacantes están orientadas a reforzar la atención al cliente, impulsar las ventas y respaldar estrategias comerciales y de mercadeo, con presencia en distintas ciudades del país.

Vacantes más destacadas de Farmatodo

Desarrollador Backend Semi Senior (Bogotá)

Salario a convenir.

Requisitos:

- Pregrado en sistemas o ingeniería de software.

- Experiencia mínima de cinco años mínimo como desarrollador de software.

Responsabilidades:

- Tener la habilidad de toma de decisiones en momentos críticos. Sus soluciones deben tener una arquitectura escalable y que se acople a los lineamientos de la compañía.

- Su visión debe estar enfocada en el sistema actual de la empresa, planteando mejoras y nuevos requerimientos para aumentar la calidad y el rendimiento de este.

Aplique aquí.

Asesora de Belleza - Pereira

Salario: $ 1.973.120.

Responsabilidades:

- Impulsar la venta de productos cosméticos.

- Brindar asesoría personalizada en belleza al consumidor.

- Optimizar la rentabilidad del espacio asignado.

- Reforzar el posicionamiento de Farmatodo en el cliente.

- Mantener el orden y detalle en el área de trabajo.

Requerimientos:

- Bachillerato completo.

- Experiencia mínima de 6 meses en ventas de productos cosméticos.

- Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado y 2 a 3 domingos al mes.

- Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

Postúlese acá.

Asesora Dermo Consejera en Farmatodo - Bogotá

Salario: $ 1.973.120.

Responsabilidades:

- Impulsar las ventas de productos dermo cosméticos.

- Brindar asesoría personalizada a los clientes.

- Optimizar la rentabilidad del espacio de ventas.

- Reforzar el posicionamiento de Farmatodo en el mercado.

- Ofrecer un servicio de calidad al consumidor.

Requerimientos:

- Bachillerato completo.

- Experiencia mínima de 6 meses en ventas de productos dermo cosméticos.

- Conocimiento de marcas como AVENE CETAPHIL LA ROCHE POSAY PONDS GENOMA LOREAL.

- Habilidad para brindar un servicio al cliente excepcional.

Envíe la hoja de vida acá.

Auxiliar de Farmacia en Medellín Farmatodo

Salario: $ 1.969.357.

Responsabilidades:

- Dispensar medicamentos con precisión y responsabilidad.

- Almacenar productos farmacéuticos adecuadamente.

- Manejar caja menor y realizar transacciones.

- Ofrecer un servicio al cliente excepcional.

- Colaborar en la organización del inventario.

Requerimientos:

- Título como Técnico en Servicios Farmacéuticos.

- Experiencia en dispensación de medicamentos.

- Conocimientos en manejo de caja.

- Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo en turnos rotativos de 8 horas.

- Actitud proactiva y orientación al servicio al cliente.

Conozca más detalles acá.

Cómo aplicar a través de Magneto Empleos

1- Ingresar a Magneto Empleos y registrarse o iniciar sesión en una cuenta existente.

2- Completar la hoja de vida con información actualizada sobre experiencia, formación y habilidades. Un perfil completo mejora las posibilidades de contacto.

3- En el buscador de la plataforma escribir “Farmatodo” y filtrar por ciudad o área de interés.

4- Seleccionar la vacante, revisar requisitos y condiciones, y hacer clic en Postular.

5- Adjuntar los documentos solicitados (hoja de vida, certificados) y responder las preguntas adicionales del proceso.

6- Activar las notificaciones para recibir actualizaciones sobre el estado de la postulación.

