Oportunidad laboral: Farmatodo busca personal en varias ciudades del país, ¿cómo aplicar?

Farmatodo, cadena con 105 años de trayectoria y presencia en Venezuela, Colombia y Argentina, está en búsqueda de nuevos talentos para fortalecer su equipo en Colombia. Las áreas con mayor número de oportunidades son el sector salud, servicio al cliente, ventas, mercadeo y publicidad, ofreciendo opciones para perfiles profesionales, técnicos y operativos. Las vacantes están orientadas a reforzar la atención al cliente, impulsar las ventas y respaldar estrategias comerciales y de mercadeo, con presencia en distintas ciudades del país.

Vacantes más destacadas de Farmatodo

Desarrollador Backend Semi Senior (Bogotá)

Salario a convenir. Requisitos: - Pregrado en sistemas o ingeniería de software. - Experiencia mínima de cinco años mínimo como desarrollador de software. Responsabilidades: - Tener la habilidad de toma de decisiones en momentos críticos. Sus soluciones deben tener una arquitectura escalable y que se acople a los lineamientos de la compañía. - Su visión debe estar enfocada en el sistema actual de la empresa, planteando mejoras y nuevos requerimientos para aumentar la calidad y el rendimiento de este. Aplique aquí.

Asesora de Belleza - Pereira

Salario: $ 1.973.120. Responsabilidades: - Impulsar la venta de productos cosméticos. - Brindar asesoría personalizada en belleza al consumidor. - Optimizar la rentabilidad del espacio asignado. - Reforzar el posicionamiento de Farmatodo en el cliente. - Mantener el orden y detalle en el área de trabajo. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Experiencia mínima de 6 meses en ventas de productos cosméticos. - Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado y 2 a 3 domingos al mes. - Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente. Postúlese acá.

Asesora Dermo Consejera en Farmatodo - Bogotá

Salario: $ 1.973.120. Responsabilidades: - Impulsar las ventas de productos dermo cosméticos. - Brindar asesoría personalizada a los clientes. - Optimizar la rentabilidad del espacio de ventas. - Reforzar el posicionamiento de Farmatodo en el mercado. - Ofrecer un servicio de calidad al consumidor. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Experiencia mínima de 6 meses en ventas de productos dermo cosméticos. - Conocimiento de marcas como AVENE CETAPHIL LA ROCHE POSAY PONDS GENOMA LOREAL. - Habilidad para brindar un servicio al cliente excepcional. Envíe la hoja de vida acá.

Auxiliar de Farmacia en Medellín Farmatodo

Salario: $ 1.969.357. Responsabilidades: - Dispensar medicamentos con precisión y responsabilidad. - Almacenar productos farmacéuticos adecuadamente. - Manejar caja menor y realizar transacciones. - Ofrecer un servicio al cliente excepcional. - Colaborar en la organización del inventario. Requerimientos: - Título como Técnico en Servicios Farmacéuticos. - Experiencia en dispensación de medicamentos. - Conocimientos en manejo de caja. - Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo en turnos rotativos de 8 horas. - Actitud proactiva y orientación al servicio al cliente. Conozca más detalles acá.

Cómo aplicar a través de Magneto Empleos