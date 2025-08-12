Oportunidad laboral: Farmatodo busca personal en varias ciudades del país, ¿cómo aplicar?

Farmatodo, cadena con 105 años de trayectoria y presencia en Venezuela, Colombia y Argentina, está en búsqueda de nuevos talentos para fortalecer su equipo en Colombia. Las áreas con mayor número de oportunidades son el sector salud, servicio al cliente, ventas, mercadeo y publicidad, ofreciendo opciones para perfiles profesionales, técnicos y operativos.
Las vacantes están orientadas a reforzar la atención al cliente, impulsar las ventas y respaldar estrategias comerciales y de mercadeo, con presencia en distintas ciudades del país.
