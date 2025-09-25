x

Estudie gratis y reciba pago: Foundever y el Sena tienen 30 cupos para cursar Técnica en Contact Center

La convocatoria es para 30 aprendices que deseen formarse. El programa es totalmente gratuito y ofrece formación y la posibilidad de crecimiento laboral en la empresa.

  • Los aprendices seleccionados recibirán formación académica con el Sena y desarrollarán su etapa productiva en Foundever. FOTO: Getty
    Los aprendices seleccionados recibirán formación académica con el Sena y desarrollarán su etapa productiva en Foundever. FOTO: Getty
Johan García Blandón
Johan García Blandón
25 de septiembre de 2025
bookmark

Los jóvenes que buscan formarse y al mismo tiempo ingresar al mundo laboral tienen una nueva oportunidad en Bogotá. La empresa Foundever de Colombia, en alianza con el Sena, abrió 30 cupos para estudiar el Técnico en Operación Omnicanal de Contact Center BPO, una carrera con alta demanda en el sector de servicios y atención al cliente.

El programa ofrece una formación académica de seis meses en etapa lectiva con el Sena y otros seis meses de práctica productiva en la compañía. Al finalizar, los aprendices tendrán la posibilidad de continuar su desarrollo laboral dentro de la organización.

Le puede interesar: ¡En Bogotá buscan talento! Más de 87.000 ofertas de empleo disponibles, ¿cómo aplicar?

Detalles de la convocatoria

- Ubicación: Bogotá D.C. – Presencial

- Jornada: Tiempo completo (lunes a viernes)

- Salario: $1.067.625 en etapa lectiva y $1.623.500 en etapa productiva, ambos valores incluyen auxilio de transporte.

Requisitos para postularse

1. Tener bachillerato o educación media finalizada.

2. No haber firmado previamente un contrato de aprendizaje.

3. No estar inscrito en Sofía Plus ni cursando otro programa con el SENA.

4. Contar con disponibilidad de tiempo completo.

5. Habilidades de comunicación, actitud positiva y orientación al cliente.

6. Capacidad para manejar múltiples tareas y trabajar bajo presión.

Lea más: Comfenalco Antioquia abrió vacantes en Medellín en ventas, administración y manufactura, ¿cómo aplicar?

Beneficios del programa

- Formación gratuita y completamente financiada.

- Pago durante la etapa lectiva y productiva.

- Todas las prestaciones sociales de ley.

- Obtención de un título técnico certificado por el Sena.

- Oportunidades de crecimiento y proyección dentro de Foundever.

Esta es una opción para quienes desean combinar formación académica con experiencia laboral real en uno de los sectores con mayor empleabilidad en Colombia: el BPO y los contact centers.

Conozca también: Bogotá y Medellín ofrecen más de 18.000 empleos con contrato indefinido: sectores y cómo postularse

¿Cómo aplicar a la convocatoria en Magneto?

Los interesados en estudiar el Técnico en Operación Omnicanal de Contact Center con el SENA y Foundever de Colombia deben realizar su postulación de manera virtual. El proceso se hace a través de Magneto Empleos, una de las plataformas de talento más utilizadas en Colombia.

1. Ingrese a la página oficial de Magneto Empleos.

2. En el buscador, escriba “Técnico en Operación Omnicanal de Contact Center – Foundever” o filtre por la ubicación Bogotá D.C.

3. Revise la convocatoria y verifique los requisitos.

4. Cree un perfil en la plataforma (si no lo tiene), registrando sus datos personales, formación académica y experiencia.

5. Postúlese a la vacante cargando su hoja de vida actualizada.

Una vez enviada la postulación, el equipo de selección de Foundever revisará los perfiles y se pondrá en contacto con los candidatos que cumplan con los requisitos.

Lea más: Bogotá, Medellín y más ciudades con vacantes: Tuya S. A. busca talento para 200 empleos

