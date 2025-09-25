Estudie gratis y reciba pago: Foundever y el Sena tienen 30 cupos para cursar Técnica en Contact Center

Los jóvenes que buscan formarse y al mismo tiempo ingresar al mundo laboral tienen una nueva oportunidad en Bogotá. La empresa Foundever de Colombia, en alianza con el Sena, abrió 30 cupos para estudiar el Técnico en Operación Omnicanal de Contact Center BPO, una carrera con alta demanda en el sector de servicios y atención al cliente. El programa ofrece una formación académica de seis meses en etapa lectiva con el Sena y otros seis meses de práctica productiva en la compañía. Al finalizar, los aprendices tendrán la posibilidad de continuar su desarrollo laboral dentro de la organización. Le puede interesar: ¡En Bogotá buscan talento! Más de 87.000 ofertas de empleo disponibles, ¿cómo aplicar?

Detalles de la convocatoria

El programa busca brindar a jóvenes bachilleres formación gratuita y oportunidades de empleo formal en el sector de contact center. FOTO: Getty

- Ubicación: Bogotá D.C. – Presencial - Jornada: Tiempo completo (lunes a viernes) - Salario: $1.067.625 en etapa lectiva y $1.623.500 en etapa productiva, ambos valores incluyen auxilio de transporte.

Requisitos para postularse

1. Tener bachillerato o educación media finalizada. 2. No haber firmado previamente un contrato de aprendizaje. 3. No estar inscrito en Sofía Plus ni cursando otro programa con el SENA. 4. Contar con disponibilidad de tiempo completo. 5. Habilidades de comunicación, actitud positiva y orientación al cliente. 6. Capacidad para manejar múltiples tareas y trabajar bajo presión.

Beneficios del programa

- Formación gratuita y completamente financiada. - Pago durante la etapa lectiva y productiva. - Todas las prestaciones sociales de ley. - Obtención de un título técnico certificado por el Sena. - Oportunidades de crecimiento y proyección dentro de Foundever. Esta es una opción para quienes desean combinar formación académica con experiencia laboral real en uno de los sectores con mayor empleabilidad en Colombia: el BPO y los contact centers.

¿Cómo aplicar a la convocatoria en Magneto?