La estrategia que le ayudará a conseguir mayor éxito en las entrevistas de trabajo

Conseguir una entrevista de trabajo es un logro en sí mismo, pero no garantiza que el proceso termine en una oferta para una posterior contratación. La verdadera clave está en cómo se prepara la persona para ese encuentro, un espacio que hoy no se limita a exponer hojas de vida, sino a demostrar habilidades blandas, seguridad y, sobre todo, conexión con quien está al otro lado de la mesa, o de la videollamada.
Pero más allá de saber la empresa a la que va a llegar, el puesto al que va a aplicar y tener claro todo su recorrido, hay un aspecto que le ayuda a dar un paso más hacia lograr el objetivo de encontrar trabajo.
Le puede interesar: ¡Aproveche! Universidad de Standford abrió cursos en línea gratuitos para darle un “plus” a su hoja de vida