La estrategia que le ayudará a conseguir mayor éxito en las entrevistas de trabajo

La clave para ser contratado en una entrevista de trabajo

Prepararse para una entrevista implica más que repasar el currículum: conectar con el entrevistador y demostrar interés genuino puede marcar la diferencia. FOTO: GETTY

Jonathan Kierszenowicz, CEO de Fyhunters, asegura que uno de los mayores diferenciadores está en investigar previamente quién será el entrevistador. “Si quieres tener una conversación que impacte en el recruiter, tienes que conocer quién está del otro lado”, afirma. Su recomendación es revisar el perfil del entrevistador en LinkedIn, analizar su experiencia, identificar intereses en común y, si es posible, traerlos de manera natural durante la conversación. Este ejercicio, además de romper el hielo, permite mostrar interés y generar empatía. Alan Muñoz Rüth, experto en selección de talento, recuerda que los títulos o la trayectoria laboral no son suficientes si no se logra una buena impresión comunicacional y emocional. “Las habilidades blandas juegan un papel crucial. Puedes tener títulos impresionantes, pero si no conectas con el reclutador o manager, podrías perder la oportunidad”, explica. Entre sus recomendaciones prácticas se destacan tres: anticipar posibles preguntas y ensayar respuestas en voz alta, aprender técnicas de comunicación efectiva y estudiar a fondo la empresa para conocer su misión, valores y proyectos. Prepararse de esta forma no solo transmite confianza, sino que también diferencia al candidato como alguien comprometido. Lea más: Esta es la habilidad más valorada hoy en el mercado laboral por los reclutadores

Los errores en una entrevista que pueden costar la oportunidad de ser contratado