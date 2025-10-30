Hay más de 800 oportunidades de empleo en Poder Humano en producción, administración y recursos humanos

El talento es el motor de toda organización, y en Colombia una de las empresas más reconocidas en conectar personas con oportunidades laborales es Poder Humano S.A. Actualmente, la compañía tiene más de 500 vacantes disponibles en distintos sectores, con opciones para perfiles técnicos, operativos y administrativos.
Entre los campos con mayor demanda se destacan los de administración y oficina, recursos humanos, producción, operarios y manufactura, áreas que continúan siendo esenciales para la operación de múltiples industrias. Además, más de 50 de estas vacantes no requieren experiencia laboral previa, lo que abre las puertas a jóvenes y personas que buscan su primer empleo formal.
