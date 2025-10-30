Hay más de 800 oportunidades de empleo en Poder Humano en producción, administración y recursos humanos

El talento es el motor de toda organización, y en Colombia una de las empresas más reconocidas en conectar personas con oportunidades laborales es Poder Humano S.A. Actualmente, la compañía tiene más de 500 vacantes disponibles en distintos sectores, con opciones para perfiles técnicos, operativos y administrativos. Entre los campos con mayor demanda se destacan los de administración y oficina, recursos humanos, producción, operarios y manufactura, áreas que continúan siendo esenciales para la operación de múltiples industrias. Además, más de 50 de estas vacantes no requieren experiencia laboral previa, lo que abre las puertas a jóvenes y personas que buscan su primer empleo formal. Le puede interesar: ¡Aproveche! Ktronix lo patrocina para estudiar con el Sena y trabajar en sus tiendas, ¿cómo aplicar?

Una empresa con tres décadas de experiencia en conectar talento

Con más de 30 años de trayectoria, Poder Humano S.A. se ha consolidado como una de las empresas líderes en servicios de valor agregado en gestión humana en el país. Su presencia se extiende por Bogotá, Cota–Siberia (Cundinamarca), Medellín, Cali y Barranquilla, donde cuenta con equipos de profesionales especializados en reclutamiento, selección y consultoría organizacional. Durante estas tres décadas, la firma ha acompañado a más de 300 empresas de diferentes sectores y tamaños, contribuyendo a mejorar su productividad y fortalecer sus equipos de trabajo. “Nuestro propósito es acompañar tanto a las empresas como a los candidatos en cada proceso, con integridad, confianza y cercanía”, destaca el equipo de Poder Humano, que lidera alrededor de 30 procesos de headhunting al mes para perfiles estratégicos y ejecutivos. Lea más: Brinsa busca personal en Medellín y Cajicá; ofrecen grandes beneficios con contrato indefinido

Un puente entre el talento y las empresas

Poder Humano combina experiencia, tecnología y acompañamiento humano para conectar a las personas con las empresas que más se ajustan a su perfil. Su modelo de trabajo prioriza la calidad y la oportunidad en los procesos de selección, manteniendo siempre el foco en el bienestar y desarrollo del candidato. Además de su plataforma de vacantes, la empresa brinda orientación a los postulantes para fortalecer sus hojas de vida, prepararse para entrevistas y acceder a cargos con proyección en distintos sectores económicos. Entre las oportunidades activas hay empleos en cargos como auxiliares logísticos, conductores, técnicos automotrices, asesores de servicio al cliente y operarios de producción, entre otros. Los tipos de contrato varían según el perfil y las necesidades de cada compañía, incluyendo opciones temporales y a término indefinido.

Ofertas más destacadas en Poder Humano

Reclutador Bilingue Medellin (B2) - Medellín

Responsabilidades: - Liderar el ciclo completo de reclutamiento para roles operativos multifuncionales. - Involucrar a candidatos pasivos mediante estrategias de alcance creativo. - Mantener la integridad de los datos en los sistemas ATS y reportes. - Colaborar con gerentes de contratación y jefes de departamento. - Asegurar una experiencia de candidato alineada con la marca. - Estar al tanto de las tendencias del mercado para optimizar las estrategias de reclutamiento. Requerimientos: - Título profesional en Gestión Empresarial Recursos Humanos o campo relacionado. - Más de 2 años de experiencia en reclutamiento preferiblemente en ambientes de alto volumen o crecimiento rápido. - Conocimiento avanzado de sistemas HCM y experiencia probada en llenar roles a escala. - Competencia en bases de datos de RRHH ATS y CMS. - Habilidad en búsqueda en línea (LinkedIn bolsas de empleo motores de búsqueda). - Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación. - Capacidad analítica con confianza en reportes y análisis. - Excelentes habilidades de gestión de partes interesadas y capacidad para generar confianza. - Detallista organizado y adaptable. - Discreción en el manejo de información confidencial. Aplique aquí.

Ejecutivo Comercial B2B –Sector Iluminación - Bogotá

Salario: 2.100.000 a 10.000.000. Requisitos: - Técnico, tecnólogo o profesional en áreas comerciales, administrativas o ingeniería eléctrica/electrónica. - Experiencia mínima de 10 años en el mercado de iluminación pública o industrial (parques, bodegas, concesiones). - Manejo de herramientas ofimáticas. - Disponibilidad para viajar a nivel nacional. Condiciones laborales: - Contrato a término indefinido con estabilidad laboral. - Comisiones sin techo: ¡puedes ganar en promedio $10.000.000 o más! - Garantía de $400.000 en comisiones los primeros 3 meses. - Trabajo remoto de lunes a viernes 7:30 a.m. – 5:30 p.m. y sábados hasta 11:45 a.m. (se entrega computador y celular). - Oportunidad de crecer en una empresa innovadora con clientes de alto nivel (concesiones, contratistas y entidades estatales). Envíe la hoja de vida.

Cajero Multifuncional Multicine - Barranquilla

Funciones principales: - Atención al cliente. - Entrega y preparación de confitería (palomitas, bebidas, etc.). - Limpieza de puntos de venta. - Manejo de caja. Requisitos: Disponibilidad total para trabajar en horarios rotativos de 8 horas entre las 11:00 am a 1:00 am. Postúlese acá.

¿Cómo postularse a las vacantes?