“No supimos manejar el éxito”: Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron un descanso temporal en su carrera

La fecha que debía marcar el estreno de Top of The Hills, este viernes 19 de diciembre, se convirtió en el día en que Ca7riel y Paco Amoroso decidieron poner un freno a su vertiginosa carrera. Le puede interesar: ¿Sin planes para estas vacaciones? Estos son cinco eventos imperdibles en Medellín para este fin de semana El dúo argentino, que ha experimentado un crecimiento masivo en el último año y medio, anunció a través de sus redes sociales la suspensión del lanzamiento de su nuevo álbum y la postergación de su próxima gira.

Ca7riel y Paco Amoroso en medio de un concierto. FOTO: Getty

Las razones del retiro en un ascenso sin precedentes

A través de un mensaje directo a su audiencia, por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, Catriel Guerreiro, de 30 años, y Ulises Guerriero, de 31, explicaron los motivos detrás de esta pausa indefinida.

“A nuestros fans, les escribimos con el corazón en la mano, para pedirles perdón. Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar, y tomamos decisiones erróneas y apresuradas. Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar”, detallaron.

“Top of The Hills nació en un momento de demasiada velocidad. Hoy decidimos frenar, posponer el disco y la gira hasta nuevo aviso. Gracias por estar incluso cuando nos perdemos. Esperamos poder volver cuando estemos preparados. Gracias”, expresaron los artistas. Le recomendamos leer: Dos colombianos, entre ganadores de Fundación Latin Grammy por su aporte a preservación del vallenato La historia de los músicos comenzó a los seis años en el colegio, pero su consolidación definitiva llegó en 2024 con Baño María, su primer álbum de estudio conjunto. Tras una recordada presentación en el festival Lollapalooza, la banda sumó cinco premios Latin Grammy, igualando en número de galardones a Bad Bunny.

La presión de la industria

Su proyección internacional se disparó tras su paso por el Tiny Desk Concerts de la radio pública estadounidense (NPR), una actuación que supera los 46 millones de reproducciones.

A partir de allí, iniciaron una gira de más de 60 conciertos por cuatro continentes, presentándose en escenarios de la talla de Coachella, Glastonbury y Fuji Rock, además de acompañar a Kendrick Lamar en su Grand National Tour. Puede leer: Fundir el Grammy para hacer una cadena: Ca7riel & Paco Amoroso se llevaron cinco premios. Aquí los ganadores El fenómeno de su “música degenerada”, una mezcla de pop, ritmos latinos y funk, los llevó a ser objeto de disputa en la televisión internacional. Sin embargo, la celeridad del proceso creativo también dejó huella, su nuevo disco, hoy pospuesto, fue grabado en solo “dos semanas electrizantes”, según su discográfica Sony.

Mientras los argentinos recogían reconocimientos, estaban inmersos en una gira de más de 60 conciertos en cuatro continentes. FOTO: Tomada de redes sociales @ca7rielypacoamoroso