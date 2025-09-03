Personas con discapacidad podrán acceder a más de 1.200 ofertas de empleo en el país; conozca las vacantes

Aunque cada vez se avanza más en temas de inclusión laboral en Colombia, las personas en condición de discapacidad enfrentan grandes barreras para acceder al mercado laboral: solo el 19,5% de esta población está ocupada, frente al 60,4% de quienes no tienen discapacidad, según cifras del Dane para el trimestre abril-junio de 2025. Sin embargo, hay varias ofertas laborales abiertas a las que puede acceder este grupo en Magneto Empleos. Y es que, en medio de esta brecha, hay más de 1.200 vacantes exclusivas para esta población, que buscan impulsar la inclusión laboral y generar nuevas oportunidades en distintos sectores. Le puede interesar: ¿Quiere trabajar desde casa? Más de 950 vacantes están disponibles en Magneto Empleos

Sectores con más oportunidades laborales para personas en condición de discapacidad

La tasa de ocupación de la población con discapacidad en Colombia apenas alcanza el 19,5%, según el Dane. FOTO: GETTY

Las ofertas disponibles se concentran en áreas con alta demanda de talento como: - Administración y oficina. - Compras y comercio exterior. - Comunicación y periodismo. - Ingenierías. - Producción, operarios y manufactura. Estos campos reúnen vacantes tanto para perfiles profesionales como técnicos y operativos, permitiendo que más personas con discapacidad encuentren un empleo formal y estable. Lea más: Aplique ahora: Cartama tiene más de 204 oportunidades de empleo en el sector agroindustrial en el país

Ofertas laborales más destacadas para personas en condición de discapacidad

Auxiliar Contable y de Facturación - Bogotá

Salario a convenir. Requisitos: - Un (1) semestre de Educación Superior en áreas Administrativas, Económicas, Financieras, de Mercadeo, Agropecuarias, Sociales o Ingenierías. - Mínimo un (1) año de experiencia especificado así: Seis (6) meses en funciones comerciales o bancarias y Seis (6) meses de experiencia en funciones administrativas u operativas. Responsabilidades: - Orientar, acompañar, asesorar y vincular a los clientes respecto a los productos de portafolio de Microfinanzas y demás productos del banco que contribuyan a la inclusión financiera y bancarización de los microempresario y productores. Aplique acá.

Ventas Redes Sociales - Medellín

Salario: US$ 300 a US$ 1.000. Responsabilidades: - Responder chats en redes sociales de manera oportuna y profesional. - Fomentar interacciones positivas con los seguidores. - Impulsar las ventas a través de técnicas persuasivas. - Gestionar múltiples conversaciones simultáneamente. - Colaborar con el equipo para mejorar estrategias de comunicación. Requerimientos: - Experiencia previa en gestión de redes sociales. - Excelentes habilidades comunicativas escritas. - Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir objetivos. - Conocimiento básico de ventas y técnicas persuasivas. Postúlese acá.

Profesional administrativo en servicio al cliente - Bucaramanga

Salario a convenir. Responsabilidades: - Generar y consolidar indicadores de tiempos de atención y espera en sucursales. - Proponer mejoras continuas en procesos y tiempos de respuesta. - Levantar estadísticas de atención para seguimiento mensual. Requerimientos: - Título profesional en carreras administrativas financieras o afines. - Mínimo 2 años de experiencia realizando servicio al cliente brindando soluciones a necesidades específicas. - Dominio de herramientas ofimáticas. Envíe la hoja de vida.

Profesor o Instructor de Ingles - Medio Tiempo o Tiempo Completo - Teletrabajo - Leticia, Medellín, Barranquilla, Cartagena, entre otras más.

Salario a convenir. Responsabilidades: - Planificar y organizar lecciones interactivas en inglés. - Evaluar el progreso y desempeño de los estudiantes. - Adaptar materiales y lecciones según las necesidades individuales. - Impartir lecciones para diferentes países de LATAM. Requerimientos: - Residir en cualquier parte de COLOMBIA (Se validan extranjeros). - Dominio avanzado del idioma inglés B2, C1 o Nativo. - Disponibilidad para trabajar en modalidad100% remota. - Profesional o Estudiante de 6 semestre en adelante de cualquier carrera. - Experiencia previa dando lecciones de idiomas o conocimientos en pedaogia. Conozca más detalles.

¿Cómo postularse?