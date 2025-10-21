x

Homecenter, Ara y Patprimo buscan personal para trabajar medio tiempo en Colombia

Los perfiles más solicitados son pizzeros, meseros, asesores comerciales, operadores de tienda y promotores. La mayoría de contratos son por obra o labor.

  • Estas vacantes son ideales para quienes buscan balance entre trabajo y estudio. FOTO: GETTY
    Estas vacantes son ideales para quienes buscan balance entre trabajo y estudio. FOTO: GETTY
  • Los interesados pueden aplicar en Magneto Empleos completando su perfil digital. FOTO: GETTY
    Los interesados pueden aplicar en Magneto Empleos completando su perfil digital. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 13 horas
bookmark

Cada vez más empresas en Colombia están ampliando sus ofertas de trabajo a medio tiempo, una modalidad que permite compatibilizar el empleo con los estudios o proyectos personales. En esta ocasión, Homecenter, Tiendas Ara y Patprimo abrieron convocatorias para vincular personal en distintas ciudades del país.

Entre los cargos más demandados se destacan pizzeros, meseros, asesores comerciales, operadores de tienda y promotores de marca, con oportunidades tanto para personas con experiencia como para quienes buscan su primer empleo.

Le puede interesar: TuBoleta busca profesionales en Bogotá para fortalecer sus áreas administrativas y de mercadeo, ¿cómo aplicar?

Sectores que más contratan medio tiempo

De acuerdo con los registros de la plataforma, los sectores retail, servicios y alimentación son los que más están contratando bajo esta modalidad.

Esta tendencia responde al crecimiento del comercio y la necesidad de reforzar los equipos en temporadas altas.

Tipos de contrato y beneficios

Los interesados pueden aplicar en Magneto Empleos completando su perfil digital. FOTO: GETTY
Los interesados pueden aplicar en Magneto Empleos completando su perfil digital. FOTO: GETTY

Según la plataforma Magneto Empleos, la mayoría de estas vacantes ofrecen contratos por obra o labor, aunque también hay opciones con vinculación a término indefinido o fijo, dependiendo del cargo y la disponibilidad del aspirante.

Además, varias de las ofertas incluyen beneficios adicionales, como horarios rotativos, bonificaciones por cumplimiento y capacitación constante.

Lea más: Conozca cómo aplicar a más de 184 mil vacantes que hay en el país; Bogotá y Medellín lideran oferta

Ofertas de empleo de medio tiempo más destacadas

Conoce las ofertas de empleo

Cajero en industriales, Medellín

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Registrar productos y servicios en el sistema POS y SCO.

- Verificar descripción y valor de los productos.

- Recaudar pagos mediante diferentes métodos establecidos.

- Brindar un servicio al cliente excepcional.

- Cerrar procesos de venta adecuadamente.

Requerimientos:

- Experiencia previa como cajero o en atención al cliente.

- Habilidades básicas en manejo de sistemas POS.

- Excelentes habilidades comunicativas.

- Orientación al detalle.

Aplique ahora mismo.

Pizzero - Tiempo Completo/Medio Tiempo en Bogotá

Salario: 1.423.000 a 2.100.000.

Responsabilidades:

- Preparar masas y armar pizzas según las recetas establecidas.

- Hornear pizzas utilizando diferentes tipos de hornos.

- Verificar frescura y calidad de los ingredientes.

- Mantener la estación de trabajo ordenada y limpia.

- Supervisar al auxiliar de cocina y realizar tareas de limpieza.

- Informar sobre las necesidades de insumos al administrador.

- Aplicar protocolos de manipulación segura de alimentos.

Requerimientos:

- Formación técnica en cocina panadería o gastronomía (deseable).

- Mínimo 1 año de experiencia como pizzero o panadero.

- Conocimiento de técnicas de masa y cocción en horno.

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

- Capacidad para trabajar bajo presión y en fines de semana.

Aplique aquí.

Asesora Medio Tiempo Temporada - Medellín, Barranquilla, Bogotá y Cartagena

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Seguir y apoyar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos previstos.

- Atender a los clientes en todo momento bajo los estándares de la marca y garantizando que vivan una experiencia de compras excepcional.

- Solucionar dudas respecto al producto y manejar objeciones de manera efectiva.

- Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda y mantener los indicadores KPIS al día.

Requerimientos:

- Experiencia mínima de 1 año en roles similares.

- Conocimientos en sistemas POS y manejo de KPIS de retail.

- Excelentes habilidades de comunicación y orientación al cliente.

- Capacidad para manejar objeciones de clientes con eficacia.

Postúlese acá.

Promotor de medio tiempo - Cali

Salario: 947.913.

Requisitos:

- Ser bachiller (es importante que hayan presentado el examen Icfes, debido a los requisitos para el estudio de seguridad). o Mínimo 6 meses de experiencia como Asesor Comercial, con experiencia en abordaje en frío presencial face to face.

- Horario: domingo a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. o Turnos de 4 horas (apertura, intermedio y cierre).

Beneficios:

- Comisiones.

- Oportunidad de relacionamiento con personas.

- Posibilidad de ingreso directo a la compañía.

- Crecimiento interno.

Envíe la hoja de vida.

Operador de tienda medio tiempo Barranquilla

Salario: 745.130.

Responsabilidades:

- Atención al cliente.

- Manejo de caja.

- Impulso de productos.

- Aseo y organización.

Requisitos:

- Disponibilidad solo medio tiempo.

- Deseable ser estudiante (técnico, tecnólogo o profesional, sin contrato de aprendizaje)

Beneficios:

- Contrato indefinido.

- Auxilio de alimentación + prestaciones de ley.

- Ajuste salarial despues del noveno mes por antiguedad

- Oportunidad de crecimiento + Fondo de empleados.

Conozca más detalles acá.

Operaria de aseo y cafetería medio tiempo - Barbosa, Antioquia

Salario: 711.750.

Responsabilidades:

- Realizar tareas de limpieza y mantenimiento en las instalaciones.

- Atender y servir en la cafetería garantizando un servicio al cliente de calidad.

- Manejar residuos sólidos de acuerdo con los procedimientos establecidos.

- Cumplir con horarios establecidos en las sedes de Barbosa y Medellín.

- Asegurar el cumplimiento de normas de seguridad e higiene.

Requerimientos:

- Certificado en servicio al cliente.

- Certificado en manipulación de alimentos.

- Certificado en manejo de residuos sólidos.

- Vacunas al día de tétano hepatitis B y fiebre amarilla.

- Disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos.

Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo postularse a las vacantes de medio tiempo?

Las personas interesadas pueden postularse de manera gratuita a través del portal Magneto Empleos.

Para hacerlo, solo deben:

1- Ingresar a la página principal de Magneto.

2- Crear un perfil con su hoja de vida actualizada.

3- Escribir en el buscador el nombre de la empresa (por ejemplo, Homecenter, Ara o Patprimo).

4- Seleccionar la oferta de interés y hacer clic en “Aplicar”.

