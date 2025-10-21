Homecenter, Ara y Patprimo buscan personal para trabajar medio tiempo en Colombia

Cada vez más empresas en Colombia están ampliando sus ofertas de trabajo a medio tiempo, una modalidad que permite compatibilizar el empleo con los estudios o proyectos personales. En esta ocasión, Homecenter, Tiendas Ara y Patprimo abrieron convocatorias para vincular personal en distintas ciudades del país.
Entre los cargos más demandados se destacan pizzeros, meseros, asesores comerciales, operadores de tienda y promotores de marca, con oportunidades tanto para personas con experiencia como para quienes buscan su primer empleo.
