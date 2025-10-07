x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Empleos con horarios flexibles: estas vacantes son ideales para madres y estudiantes

Las vacantes son con horarios adaptables y trabajo remoto, pensadas para quienes quieren estabilidad sin dejar de lado su vida personal.

  • El trabajo flexible gana terreno en Colombia con más de 110.000 vacantes activas que permiten equilibrar la vida laboral y familiar. FOTO: GETTY
    El trabajo flexible gana terreno en Colombia con más de 110.000 vacantes activas que permiten equilibrar la vida laboral y familiar. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 10 horas
bookmark

Aunque queda mucho camino por recorrer, cada vez más empresas están ajustando sus modelos laborales para ofrecer empleos con horarios flexibles y opciones de trabajo remoto. Una tendencia que responde al creciente interés por conciliar la vida personal con la profesional, algo especialmente valorado por madres, estudiantes o personas que buscan estabilidad sin sacrificar su tiempo familiar.

Actualmente, la plataforma de Magneto Empleos reúne más de 140.000 vacantes activas en todo el país, disponibles de forma gratuita y virtual. A continuación, algunas de las oportunidades más destacadas:

Le puede interesar: Trabajo con Colanta: vacantes en ventas, producción y mantenimiento con o sin experiencia

Ofertas de empleo con horarios flexibles

Conoce las ofertas de empleo

1. Agente de call center remoto o híbrido

Salario: entre $1.423.000 y $2.300.000

Requisitos: bachiller, técnico o tecnólogo.

Funciones:

- Contactar nuevos clientes.

- Fidelizar restaurantes.

- Diseñar propuestas comerciales.

Condiciones: modalidad híbrida (tres días presenciales), horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., comisiones sin techo y prestaciones de ley.

Vacantes disponibles: más de 50.

Aplicar aquí.

2. Auxiliares administrativos medio tiempo

Salario: entre $900.000 y $1.200.000

Responsabilidades:

- Control de procesos, elaboración de reportes, gestión de documentos.

Lea más: Trabajo con Colanta: vacantes en ventas, producción y mantenimiento con o sin experiencia

Requisitos:

- Bachillerato completo.

- Manejo básico de sistemas.

- Edad entre 18 y 40 años.

Condiciones:

- Trabajo presencial en Bogotá con opción de modalidad remota, contrato por prestación de servicios y horarios flexibles.

Postúlese acá

3. Cajero de medio tiempo – Bogotá

Salario: entre $800.000 y $900.000

Requisitos:

- Técnico, tecnólogo o estudiante universitario con mínimo 6 meses de experiencia en caja.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. o de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., con disponibilidad para ambos turnos.

Envíe la hoja de vida

4. Asesor comercial medio tiempo – temporada Studio F

Salario: $1.423.500

Requisitos: con o sin experiencia, pasión por la moda y orientación al cliente.

Conozca también: Trabajo sin experiencia: estas son las más de 55.000 ofertas disponibles en el país

Funciones:

- Atención en tienda.

- Fidelización y cumplimiento de metas.

Beneficios: salario básico legal, bonificaciones y premios internos.

Conozca más detalles aquí.

5. Atención digital – trabajo remoto

Salario: entre $1.700.000 y $2.800.000

Contrato: a término indefinido.

Condiciones: modalidad 100% remota, capacitación incluida.

Requisitos:

- Estudios técnicos o universitarios.

- Buena redacción y disponibilidad mínima de seis horas diarias.

Aplicar aquí.

Temas recomendados

Economía
Empleo
Trabajo
ofertas de empleo
Empleo
Vacantes
Magneto Empleos
Colombia
Antioquia
Medellín
Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida