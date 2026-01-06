Nacional confirmó la salida de cuatro futbolistas para 2026: tres de ellos extranjeros, ¿cómo les fue en el verde?

Atlético Nacional liberó tres de los cuatro cupos para futbolistas extranjeros que permite el fútbol colombiano. El martes, el cuadro verde confirmó la salida de cuatro jugadores que hicieron parte de su plantel en 2025. De ellos, el único colombiano es el lateral derecho Joan Castro, quien se sabía desde diciembre que no continuaría en el “Rey de Copas”.
También se reafirmó la salida del delantero uruguayo Facundo Batista, quien fue adquirido por Atlético Nacional a cambio de 2 millones de dólares a mediados del año pasado, pero no tuvo el rendimiento esperado. El atacante, de 26 años, anotó 4 goles en los 24 partidos que disputó con el cuadro antioqueño. Lo trajeron como una opción para reemplazar a Alfredo Morelos, en caso de que se fuera, pero no logró consolidarse.