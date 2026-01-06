Lluvias desatan emergencias en Urabá: más de 1.100 familias damnificadas

Urabá atraviesa una compleja situación por cuenta de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, las cuales provocaron graves inundaciones en los municipios de San Juan de Urabá, Necoclí, Carepa y Arboletes.

En lo corrido de este año, los consejos municipales de gestión del riesgo de estos municipios han reportado al Dagran varias emergencias por lluvias relacionadas con inundaciones, movimientos en masa y afectaciones en vías y viviendas.

El director encargado del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), Carlos Mario Zuluaga, afirmó que ya se enviaron 1.275 kits humanitarios para atender a las más de 1.100 familias afectadas en la subregión.

“Desde la Dirección de Atención de Emergencias del Dagran estamos coordinando el envío de apoyo humanitario, especialmente kits de alimentos. Hacemos un llamado a las comunidades y a toda Antioquia porque las lluvias, según el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia, SAMA, van a seguir”, señaló.

En el municipio de San Juan de Urabá, se reportan emergencias tanto en el casco urbano como en varias zonas rurales. De acuerdo con los organismos de gestión del riesgo y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, las precipitaciones ocasionaron el desbordamiento de los ríos San Juan y Damaquiel, lo que dejó decenas de viviendas afectadas y vías intransitables.

Le puede interesar: Avanzan en un 65% las obras para mitigar riesgos causados por lluvias en Medellín: estas son las zonas priorizadas

Las veredas con más emergencias son San Juancito, Damaquiel, Las Lajas y Sabanilla. Además de los daños materiales, también se reportan pérdidas en cultivos de plátano, coco y productos de pancoger.

“En estos momentos tenemos el desbordamiento del río San Juan con afectaciones en plantaciones de plátano en algunas veredas del municipio”, expresó Julio César González, comandante de Bomberos Voluntarios de San Juan de Urabá.

En Carepa también se registraron deslizamientos a causa de las lluvias que afectaron la vía de Piedras Blancas al Cerro y puentes rurales como La Sucia, en la vereda Caracolí, impactando la movilidad de cerca de 1.000 familias, mientras que en Arboletes las inundaciones en el corregimiento La Candelaria por la creciente del río San Juan obligaron a evaluar también pérdidas en cultivos y zonas productivas.

Horas más tarde, la emergencia se trasladó a el municipio de Necoclí, donde la Alcaldía, a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo, informó que debido a el desbordamiento del río Mulatos, se declaró la Alerta Preventiva para las comunidades que habitan en sus orillas y cuencas.

Según el reporte oficial, el afluente se ha salido de su cauce, afectando a los corregimientos de Mulatos y Caribia, y a las veredas Santa Rosa de Mulatos y Ecuador donde los bomberos hacen presencia y adelantan censos de los daños. Según el Dagran, se reportan unas 100 familias damnificadas en la zona urbana y hay paso restringido en la vía nacional sector Pueblo Nuevo por un movimiento en masa.

“La mayor afectación han sido las vías terciarias, problemas de movilidad en puentes e inundaciones en municipios en todas las zonas comerciales y zonas residenciales”, afirmó el director encargado del Dagran.

Ante este panorama, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva inmediata de las personas que se encuentren en áreas de alto riesgo. Los habitantes deberán desplazarse hacia las partes más altas del territorio y acudir a los puntos de encuentro previamente establecidos por la administración.

Lea más: Desastres dejaron 49 muertos en Antioquia este año, ¿culpa del cambio climático?

La Alcaldía de Necoclí también recomendó a la ciudadanía evacuar de forma calmada y ordenada, priorizar la salida de niños, adultos mayores y personas con discapacidad, no intentar cruzar el río ni transitar por zonas inundadas y mantenerse atentos únicamente a la información emitida por los canales oficiales.

Organismos de socorro y las autoridades locales adelantan monitoreo permanente del nivel del río y acompañamiento a las comunidades para evitar tragedias en la zona.