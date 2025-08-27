x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Ofertas de empleo en Cali: hay cerca de 2.000 vacantes con muy buenos salarios

Los sectores que mayormente ofrecen oportunidades de trabajo son Ventas; Servicio al cliente y afines; Administración y oficina; Bodega, logística y transporte.

  • Los caleños pueden postularse a ofertas laborales en línea a través de la plataforma Magneto Empleos. FOTO: COLPRENSA
    Los caleños pueden postularse a ofertas laborales en línea a través de la plataforma Magneto Empleos. FOTO: COLPRENSA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 7 horas
bookmark

Cali pasa por un buen momento en temas de empleabilidad: la tasa de desocupación en la capital vallecaucana para el trimestre móvil abril-junio de 2025 fue del 9,0%, lo que representa su nivel más bajo en 19 años. Prueba de las múltiples oportunidades que hay en el territorio son las cerca de 2.000 ofertas que hay por medio de la plataforma Magneto Empleos.

Los sectores que mayormente ofrecen oportunidades de trabajo son Ventas; Servicio al cliente y afines; Administración y oficina; Bodega, logística y transporte.

De esas vacantes, más de 1.200 son requeridas con urgencia, por lo que los procesos de selección son ágiles.

Además de eso, hay oportunidades para aquellos que desean dar su primer paso en el mercado laboral, pues más de 800 ofertas no cuentan con experiencia laboral, otras 1.300 requieren menos de un año.

Le puede interesar: Popular cadena de retail colombiana anunció la apertura de vacantes para temporada de fin de año, ¿cómo postularse?

Ofertas laborales más destacadas en Cali

Conoce las ofertas de empleo

Asesor de Ventas Temporada - Cali

Salario: $ 1.423.500.

Responsabilidades:

- Atender a los clientes de manera amable y profesional.

- Asesorar a los clientes sobre productos y promociones.

- Mantener el orden y la presentación de la tienda.

- Cumplir con las metas de ventas individuales y grupales.

Requerimientos:

- Bachillerato completo.

- Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con descanso compensatorio en turnos de apertura, cierre o intermedio.

- Excelentes habilidades de comunicación.

- Actitud positiva y proactiva.

Aplique acá.

Auxiliar operativo - Cali

Salario: $ 1.754.000.

Responsabilidades:

- Brindar atención y solución a requerimientos de clientes internos y externos.

- Revisar documentos y grabar facturas.

- Gestionar el almacenamiento de papelería.

- Incrementar la satisfacción y mejoramiento de procesos.

- Mantener estándares de calidad y oportunidad.

Lea más: Empleos a los que puede aplicar para trabajar los fines de semana

Requerimientos:

- Experiencia en funciones administrativas.

- Nivel intermedio o avanzado en Excel.

- Conocimientos en revisión de documentos y manejo de facturas.

- Habilidad para gestionar papelería.

- Capacidad para trabajar con estándares de calidad.

Postúlese acá.

Administrador Tienda Moda Cali

Salario: $ 2.100.000.

Responsabilidades:

- Liderar la apertura y operativa diaria de la tienda.

- Gestionar y motivar al equipo de ventas para alcanzar objetivos.

- Implementar estrategias de visual merchandising acorde a la marca.

- Supervisar el inventario y reposición de mercancía.

- Asegurar una excelente atención al cliente y experiencia de compra.

- Coordinar horarios y turnos del personal.

Requerimientos:

- Experiencia previa como Gerente de Tienda o similar en el sector moda.

- Conocimiento en visual merchandising y estrategias de venta.

- Habilidad para liderar y motivar equipos de trabajo.

- Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

- Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

Envíe la hojai de vida.

Camarera de Hotel -Cali

Salario: $ 1.300.000.

Responsabilidades:

- Realizar aseo en las habitaciones del hotel.

- Cambiar la ropa de cama según los estándares del hotel.

- Mantener el aseo general en las zonas comunes del hotel.

Requerimientos:

- Experiencia demostrable como camarera en hoteles u hostales.

- Capacidad para realizar labores físicas asociadas al aseo.

- Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

Postúlese ahora mismo acá.

Islero / Vendedor De Servicios - Cali

Salario: $ 1.423.000.

Responsabilidades:

- Atender a los clientes con amabilidad y eficiencia

- Surtir combustible y/o gas a los vehículos

- Manejar transacciones en efectivo y con tarjeta

- Mantener la estación de servicio limpia y ordenada

- Asistir en inventarios y pedidos

- Ofrecer los productos adicionales que ofrezca la sede

Requerimientos:

- Bachillerato completo (mínimo 9 bachiller).

- Experiencia previa en atención al cliente es valorada.

- Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Conozca más detalles.

¿Cómo aplicar a las vacantes en Cali?

1- Ingresa a la plataforma

Accede a la página oficial de Magneto Empleos desde tu computador o celular.

2- Crea tu perfil

Regístrate con tu correo electrónico o a través de tus redes sociales.

Completa tu hoja de vida con datos personales, experiencia laboral, estudios y competencias.

3- Busca las ofertas en Cali

En el buscador, escribe “Cali” o selecciona la ciudad en el filtro de ubicación.

También puedes filtrar por sector, nivel de experiencia o tipo de contrato.

4- Selecciona la vacante de interés

Revisa la descripción del cargo, requisitos y condiciones.

Verifica que tu perfil se ajuste a lo solicitado por la empresa.

5- Postúlate en línea

Haz clic en “Aplicar” o “Postularme” dentro de la vacante.

Tu hoja de vida quedará registrada en la empresa que publicó la oferta.

Haz seguimiento

6- Desde tu perfil puedes revisar el estado de tus postulaciones.

Activa las notificaciones para recibir alertas de nuevas vacantes en Cali.

Temas recomendados

Economía
Empleo
Desempleo
Dane
ofertas de empleo
Empleo
Mercado laboral
Magneto Empleos
Colombia
Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida