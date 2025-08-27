Ofertas de empleo en Cali: hay cerca de 2.000 vacantes con muy buenos salarios

Cali pasa por un buen momento en temas de empleabilidad: la tasa de desocupación en la capital vallecaucana para el trimestre móvil abril-junio de 2025 fue del 9,0%, lo que representa su nivel más bajo en 19 años. Prueba de las múltiples oportunidades que hay en el territorio son las cerca de 2.000 ofertas que hay por medio de la plataforma Magneto Empleos.
Los sectores que mayormente ofrecen oportunidades de trabajo son Ventas; Servicio al cliente y afines; Administración y oficina; Bodega, logística y transporte.
De esas vacantes, más de 1.200 son requeridas con urgencia, por lo que los procesos de selección son ágiles.
Además de eso, hay oportunidades para aquellos que desean dar su primer paso en el mercado laboral, pues más de 800 ofertas no cuentan con experiencia laboral, otras 1.300 requieren menos de un año.
