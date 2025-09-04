x

¿Busca un empleo bien pago? Hay vacantes con salarios de hasta $13 millones

Entre las ofertas disponibles en Magneto se encuentran cargos directivos y especializados que van desde $8 millones hasta más de $13 millones de salario.

  • A través de Magneto puede encontrar ofertas que superan los 10.000.000 de pesos. FOTO: GETTY
  • Profesionales con posgrados y habilidades en inglés, programación o finanzas tienen mayores oportunidades de acceder a los salarios más altos del país. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
04 de septiembre de 2025
Encontrar un empleo y que de paso sea bien remunerado es una eventualidad que toda persona quisiera vivir, más aún cuando hay algunos sectores laborales en las que los topes salariales no son tan altos. Sin embargo, en Magneto Empleos hay ofertas que pueden llegar a rondan los más de 15 millones de pesos.

Los principales factores por las cuales una persona pueden mejorar su aspiración salarial es tener estudios de posgrados, habilidades como el inglés, la inteligencia artificial o la programación, las cuales son muy bien valoradas por las organizaciones, entre otras.

De hecho, un estudio del Dane señaló que solo el 5 % de la población trabajadora del país devenga más de 6.000.000 de pesos. Por ende, entrar a ese selecto grupo le ayudará a mejorar su calidad de vida.

Le puede interesar: Foro Económico Mundial reveló los puestos de empleo que tendrán más crecimiento neto entre 2025 y 2030

Empleos mejor remunerados a los que puede aplicar por medio de Magneto

Conoce las ofertas de empleo

A continuación, le mostramos cuáles son esas vacantes que se destacan por tener los mejores salarios en sus sectores.

Profesionales con posgrados y habilidades en inglés, programación o finanzas tienen mayores oportunidades de acceder a los salarios más altos del país. FOTO: GETTY
Director de Operaciones telecomunicaciones - Medellín

Salario: $ 8.000.000 a $ 10.000.000.

Requerimientos:

- Formación como profesional en Ingeniería (Telecomunicaciones, Civil, Eléctrica) o Administración de Proyectos.

- Experiencia mínima de cinco años en roles de liderazgo operativo en telecomunicaciones o proyectos de infraestructura.

Funciones principales:

- Planificación y Coordinación Estratégica: Diseñar y ejecutar planes operativos alineados con la estrategia comercial y de expansión, en colaboración con el City Sales Lead.

- Gestión de Equipos: Supervisar y orientar a los coordinadores de viabilidad, despliegue e instalaciones, asegurando la correcta asignación de recursos humanos, materiales y financieros.

- Monitoreo de Indicadores de Desempeño: Definir, medir y analizar KPIs operativos (penetración, tiempos de instalación, cumplimientos de cronograma, calidad de servicio) para proponer acciones de mejora continua.

- Comunicación Interáreas: Facilitar la comunicación efectiva entre operaciones, ventas y demás áreas (CEDI, finanzas, administración de copropiedades) para resolver bloqueos y acelerar procesos.

- Control de Calidad y Cumplimiento Normativo: Implementar controles y auditorías de procesos para asegurar el cumplimiento de normativas técnicas (RETIE, RITEL, políticas internas) y estándares de calidad.

- Optimización de Recursos: Administrar presupuestos y cronogramas de proyectos, garantizando la eficiencia en la utilización de recursos y el cumplimiento de plazos.

Aplique aquí.

Profesional de Avalúos / Avaluador - Medellín

Salario: $ 9.000.000.

Responsabilidades:

- Elaborar informes técnicos de valoración inmobiliaria conforme a la normatividad vigente.

- Realizar avalúos en campo de bienes inmuebles.

- Inspeccionar físicamente las propiedades a valorar.

- Recopilar información relevante para el proceso de valoración.

- Aplicar criterios de valoración acorde a la normativa.

- Sustentación documental de los productos entregados en el marco del contrato.

Lea más: ¿Qué carreras en Colombia pagan más de $5 millones al mes? Estos son los sectores mejor remunerados

Requisitos:

- Experiencia de 3 años de experiencia

- Nivel de estudios como profesional hasta especialización/ maestría.

Postúlese en este enlace.

Consultor Institucional Ahorro y Pensión - Cali

Salario: $ 8.000.000 a $ 13.500.000.

Responsabilidades:

- Diseñar con las empresas y los líderes de desarrollo de negocio y/o Líder Comercial APR el plan de crecimiento en la línea de planes institucionales.

Identificar las necesidades y oportunidades de negocio en el segmento asignado.

- Estructurar la propuesta de Planes Institucionales que permita cubrir las necesidades del Cliente y sus objetivos de atracción, retención y desvinculación del talento aplicando la asesoría del modelo Sello Protección.

- Diseñar con la empresa y los líderes de desarrollo de negocio y/o Líder

- Comercial en APR la vinculación de nuevos partícipes en planes nuevos o actuales.

- Realizar las visitas de apertura para los nuevos negocios especiales del segmento asignado (planes actuales y potenciales).

- Administrar eficientemente los planes institucionales de su cartera para garantizar su óptimo desempeño y ofrecer el acompañamiento integral a los requerimientos y necesidades del Empleador en lo que corresponde al Plan.

- Entregar de forma periódica a las Patrocinadoras los informes de patrocinador, de mercado, de rentabilidad y balance de gestión; coordinado con los líderes de desarrollo de negocio y/o Líder Comercial en APR.

Requisitos:

- Profesional en áreas administrativas, financieras, económicas o afines, con sólida experiencia en ejecución de cargos afines o en áreas comerciales. Debe estar certificado como Asesor Financiero ante AMV.

- Tener tres años de experiencia.

Envíe la hoja de vida.

Director de Obra Experimentado en Proyectos de Construcción - Jamundí

Salario: $ 11.000.000 a $ 12.000.000.

Responsabilidades:

- Supervisar la ejecución de obra según especificaciones de diseño técnicas y de calidad.

- Coordinar el personal administrativo de obra y gestionar la documentación bajo el Sistema de Gestión de Calidad.

- Controlar presupuesto programación contrataciones compras contratos y evaluación de proveedores/contratistas.

- Liderar acciones de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

- Asegurar cumplimiento de indicadores de gestión y satisfacción del cliente.

Requerimientos:

- Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura.

- Más de 8 años como Director de Obra o 10 años en la empresa con obras a cargo.

- Manejo de Office y Project.

- Orientación a la excelencia, autogestión, motivación y comunicación efectiva.

- Disponibilidad para desplazarse a otras ciudades.

Conozca más detalles acá.

¿Cómo aplicar a las ofertas con buenas salarios en Magneto?

1- Ingrese a la plataforma de Magneto Empleos.

2- Dele clic a la opción de “Empleos” y luego “Todos los empleos”.

3- Cuando esté en la página donde se observan las vacantes, dale clic al filtro de “Salario mínimo aceptado” y ponle más de 7.000.000 de pesos.

4- Explore las vacantes en ese rango salarial y aplique a la que más se ajuste a su perfil.

Recuerde que para poder aplicar a las ofertas debe tener todo el perfil completado.

