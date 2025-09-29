x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Cerca de 60.000 ofertas laborales sin experiencia en Colombia: estas son las áreas con más vacantes

Jóvenes y demás personas en búsqueda de su primer empleo pueden acceder a miles de vacantes en sectores como servicio al cliente, ventas y mantenimiento.

  • Bogotá y Medellín lideran la contratación de talento sin experiencia, según datos de la plataforma Magneto Empleos. FOTO: GETTY
    Bogotá y Medellín lideran la contratación de talento sin experiencia, según datos de la plataforma Magneto Empleos. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
29 de septiembre de 2025
bookmark

El acceso al primer empleo sigue siendo uno de los principales retos para los colombianos, especialmente para los más jóvenes. Sin embargo, las empresas están cada vez más abiertas a contratar talento sin experiencia, entendiendo que lo importante no siempre es la trayectoria previa.

Y es que la plataforma Magneto Empleos tiene activas cerca de 60.000 vacantes para este grupo poblacional, a las cuales pueden acceder gratis, solo debe estar inscrito en el sitio web.

Le puede interesar: Ofertas laborales de la semana: hay más de 150.000 disponibles en el país

Sectores que más contratan sin experiencia

Las áreas que más están abriendo espacio para talento sin experiencia son:

- Servicio al cliente

- Ventas

- Mantenimiento y reparación

- Deportes y recreación

Otros sectores de apoyo operativo y administrativo.

Del total de las vacantes, más de 49.000 son requeridas con urgencia, lo que significa que las empresas necesitan cubrirlas de inmediato. Además, hay más de 3.500 puestos dirigidos a aprendices, lo que representa una opción para quienes cursan formación técnica o tecnológica.

Lea más: ¡Empleos! Medellín cuenta con más de 20.000 oportunidades laborales, ¿cómo aplicar?

Ciudades con más vacantes para personas sin experiencia

Bogotá y Medellín son las ciudades que lideran la contratación de talento sin experiencia, seguidas por otras capitales que también están abriendo convocatorias en estas áreas.

Oportunidades laborales para personas sin experiencia

Conoce las ofertas de empleo

Auxiliar de Ventas Temporada - Bogotá

Salario: $ 1.423.500.

Responsabilidades:

- Buscar tallas, colores, etc.

- Brindar servicio excepcional.

- Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.

- Mantener el orden y la presentación de la tienda.

Requerimientos:

- Buena actitud y energia.

- Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.

- Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Bogotá.

Aplique aquí.

Operario de producción metalmecánico - Rionegro, Antioquia sin experiencia

Salario: $ 1.460.000.

Responsabilidades y requisitos:

1. Cumplir con el objetivo diario de producción.

2. Diligenciar los diferentes formatos de producción.

3. Cumplir con los estandares de producción.

4. Manipular materiales y herramientas necesarias para el proceso de producción.

5. Brindar apoyo en los procesos de producción 6. Pulir (soportes, manubrrios, parrillas).

7. Amarrar.

8. Apoyar otros procesos cuando se requieran.

Postúlese acá.

Asesor comercial (Norte) (CC La colina, Unicentro) - Bogotá

Salario: $ 1.423.500.

Responsabilidades:

- Atender y asesorar a los clientes en la tienda.

- Promocionar y vender nuestros productos (Ropa, calzado, accesorios)

Condiciones:

- Salario base $1,423,500 + $200,000 Aux. Transporte + Prestaciones de Ley

- Adicional: comisiones sin techo, Incentivos, Premios, Bonificaciones (100% prestacionales)

- Recargos dominicales.

- Horarios rotativos (Apertura o Cierre) Domingo a Domingo con día de descanso compensatorio entre semana.

- Contrato directo con la empresa.

- Oportunidad de ascenso y crecimiento profesional.

Envíe hoja de vida.

Sanitizador - Medellín y Valle de Aburrá

Salario: $ 1.581.921.

Responsabilidades:

- Ejecutar actividades de limpieza y desinfección en diferentes sedes de Colanta.

- Manejar sustancias químicas y equipos de limpieza de manera segura.

- Garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura y normativas legales.

- Disminuir el riesgo de contaminación de productos mediante técnicas adecuadas.

- Realizar informes de actividades y reportar incidencias al supervisor de área.

Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo postularse por medio de Magneto Empleos?

Para aplicar a estas oportunidades, el proceso es sencillo y 100 % en línea a través de Magneto Empleos:

1- Registrarse en la plataforma con un correo electrónico.

2- Crear un perfil laboral y cargar la hoja de vida actualizada.

3- Buscar las vacantes disponibles filtrando por “sin experiencia”, ciudad o sector de interés.

4- Postularse directamente a los empleos que se ajusten al perfil.

5- Hacer seguimiento a las postulaciones desde la misma plataforma.

Con estas casi 60.000 ofertas, las personas que buscan su primer empleo tienen la oportunidad de empezar su camino laboral en sectores dinámicos y con gran demanda en el país.

Conozca también: Accenture busca talento en Medellín: hay 50 ofertas de trabajo híbrido en tecnología, contabilidad y administración

Temas recomendados

Economía
Empleo
Trabajo
ofertas de empleo
Empleo
Vacantes
Magneto Empleos
Colombia
Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida