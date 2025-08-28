Empleos en mercadeo y publicidad: más de 5.000 vacantes disponibles en Colombia

El mercadeo y la publicidad no son solo áreas de apoyo dentro de una empresa: hoy en día son el corazón de cualquier estrategia de crecimiento. Gracias a estos profesionales, las marcas logran destacarse en un mercado saturado de opciones, conectar con los consumidores y, lo más importante, mantenerse vigentes en un entorno digital que cambia todos los días.
Esa relevancia se refleja en el número de oportunidades disponibles. pues en Colombia hay cerca de 5.000 ofertas de empleo en mercadeo y publicidad, una cifra que confirma la fuerza de este sector en la economía.
