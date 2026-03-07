¿Puede pedir un tarjetón nuevo si se equivoca marcando su candidato? ¿Debe ir firmado por el jurado? Todo lo que debe saber

Los colombianos acudirán a las urnas por primera vez este año el domingo 8 de marzo y elegirán a los senadores, los representantes a la Cámara y los candidatos presidenciales de algunas coaliciones. Para ese día, hay que tener en cuenta algunos detalles. Para la primera jornada electoral del 2026 están habilitados 41.287.084 colombianos para votar en el país y en el exterior en 13.746 puestos de votación distribuidos en el territorio nacional y en los 253 consulados. Lea también: Paso a paso: así puede consultar su lugar de votación para las elecciones este 8 de marzo En esta jornada electoral, los colombianos se enfrentan al reto de, a través de diferentes tarjetas con los logos de los partidos y los números asociados a candidatos, elegir a quienes harán las leyes y control político durante los próximos 4 años. También habrá un papel con los rostros de precandidatos que decidieron por medio de sus colectividades medirse en consultas para definir una única carta que seguirá en carrera para la presidencia.

Por eso es importante llegar al cubículo teniendo claro a quién se le quiere dar el voto, teniendo claro el partido político y el número, nombre o rostro del candidato de su preferencia.

¿Qué pasa si se equivoca marcando uno de los tarjetones mientras está votando?

Respecto a una de las preguntas frecuentes sobre qué se hace si la persona al momento de votar se equivoca marcando las tarjetas, la Registraduría ha sostenido que el sufragante puede pedir otro tarjetón.

Para estos casos, la persona deberá entregarle la tarjeta en la que cometió el error al jurado y este procederá a depositarla en una bolsa especial destinada al material que no sirve y le entregará al elector una nueva tarjeta para que vaya al cubículo y haga su ejercicio democrático.

¿Deben ir los tarjetones firmados por los jurados de votación?

Una de las inquietudes que ha surgido en los últimos días es sobre qué pasa si en la parte de atrás de la tarjeta no está la firma del jurado de votación.

En la parte de atrás, los tarjetones deberán estar con la firma de los jurados. Foto: Suministrada a EL COLOMBIANO

EL COLOMBIANO consultó con la Registraduría, quien le confirmó a este medio que “la firma del jurado es una medida preventiva de conductas contra el voto libre y la compra de votos; de esta forma el jurado verifica que el ciudadano introduce en la urna la misma tarjeta que le entregó al ciudadano”.

Sin embargo, la entidad aclaró que si el jurado, por algún descuido, omite firmarla, no invalida el voto del ciudadano. Tenga en cuenta, a la hora de sufragar, depositar el voto en la urna correspondiente a su mesa, pues en caso de que su tarjeta se encuentra en otra urna, podría alterar el proceso del conteo.