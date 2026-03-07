x

¡Russell brilla en Australia! Mercedes domina la clasificación en el primer Gran Premio del año en la Fórmula 1

En la primera clasificación de “la nueva era” de Fórmula 1, el británico George Russell se quedó con la casilla de arranque para el GP de Australia, que se correrá este sábado 7 de marzo a las 11:00 p. m. hora de Colombia.

  • George Russell busca su primer mundial de pilotos en 2026. Foto: GETTY
    George Russell busca su primer mundial de pilotos en 2026. Foto: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
bookmark

Con motores renovados, altas expectativas y una cara nueva (Arvid Lindblad), así empezó la clasificación en Albert Park, el circuito que da inicio a la temporada de la F1.

Lea también: La historia de Arvid Lindblad, el piloto de 18 años que es la revelación de la F1 2026

En la primera clasificación (Q1), el neerlandés 4 veces campeón del mundo, Max Verstappen, sufrió un choque contra el muro en la primera frenada de la curva 1, razón por la cual “MadMax” empezará desde las últimas posiciones en el Gran Premio de Australia. Por otro lado, la mirada estuvo puesta en el desarrollo de Ferrari, pues su pretemporada fue buena; sin embargo, tanto en Charles Leclerc como en Lewis Hamilton no se consolidó esa fiabilidad que sí se tuvo en la temporada baja de invierno.

Al final de la Q1, una buena última vuelta le brindó al argentino Franco Colapinto un lugar en Q2, lo que relegó al histórico Fernando Alonso a remar desde la decimoséptima posición este sábado en la noche. Alonso y la directiva de Aston Martin manifestaron su descontento con Honda (proveedor de piezas de potencia), sienten que la compañía japonesa abandonó al equipo en la parte de ingeniería y que por este detalle empiezan el año con pie izquierdo.

Tarde redonda para Mercedes

George Russell después de sobresalir en las Libres 3 del pasado jueves 5 de marzo, dio que hablar por su afinidad con el nuevo monoplaza, viéndose más potente y rápido que la temporada pasada. Kimmi Antonelli también compite con el mismo vehículo, sin embargo un percance que tuvo en las prácticas obligaron a intervenir el auto y realizarle ajustes que disminuyen su capacidad. Los corredores del equipo de la estrella dieron el batacazo al finalizar la Q3 como primero y segundo respectivamente.

En Q3, Oscar Piastri y Hadjar se acercaron a Russell por medio segundo. Leclerc terminaría cuarto con un segundo de distancia.

Así quedó la parrilla del Gran Premio de Australia 2026:

Para este año, la revolución técnica en motores (50% eléctricos), los chasis más cortos y ligeros, y la desintegración del DRS para dar lugar a los alerones móviles, dieron un giro a toda la organización de las escuderías participantes.

Desde las últimas carreras de la temporada 2025, se especulaba con lo que iba a ser el motor de Mercedes para este 2026 con todos los cambios correspondientes. El tiempo dirá si lo que necesitaba Ruseell era una mejora en el monoplaza para pelear por el mundial. Aún está muy temprano para dar pronósticos, pero ¡vaya presentación de Mercedes!

El Gran Premio de Australia se corre en Albert Park a las 11:00 p.m. de Colombia. Puede verlo en la plataforma Disney+ Premium.

Deportes
Fórmula 1
Australia
