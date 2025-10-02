Los sectores que más están moviendo la aguja de empleo en Colombia

En Colombia hay más de 143.000 vacantes laborales activas y la mayoría de ellas requieren contratación urgente. Esto, según datos de la plataforma Magneto Empleos, que concentra parte de las ofertas más buscadas por los trabajadores del país.
Y aunque el panorama laboral suele sonar a incertidumbre, las cifras del Dane muestran un contraste positivo: en agosto de 2025 el desempleo bajó al 8,6 %, la tasa más baja desde que hay registro.
