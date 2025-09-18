Eafit reveló desconexión entre universidades y empresas: 63% de empleadores no encuentra talento en el país

Cada vez más se evidencia la dificultad de las empresas colombianas para cubrir una vacante: el 63% de estas asegura que no encuentra personal con las competencias requeridas, según el más reciente informe Educación superior y mercado laboral en Colombia de la Dirección de Estrategia de Eafit. El estudio evidenció, entre las principales razones, una desconexión profunda entre lo que enseñan las universidades y lo que demandan las empresas, especialmente en áreas como tecnología, ventas e ingeniería. Le puede interesar: Empresas que más están contratando en Bogotá: hay más de 65.000 ofertas y así puede aplicar

Jóvenes atrapados entre el desempleo y la inactividad

La situación juvenil es preocupante. Uno de cada cuatro jóvenes en Colombia no estudia ni trabaja, y la tasa de desempleo juvenil alcanzó el 17,1%, el doble de la de los adultos. Aunque 8 de cada 10 jóvenes reconoce que la educación es clave para mejorar su futuro, las barreras de acceso y la informalidad laboral siguen limitando sus oportunidades. El informe también reveló que solo 16,5% de los nuevos estudiantes universitarios en 2023 se matriculó en programas Stem (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), áreas con alta demanda laboral.

Brechas de género en sectores estratégicos

Un informe de Eafit muestra que más de la mitad de las empresas en Colombia no logra cubrir sus vacantes. FOTO: CORTESÍA

Las mujeres siguen subrepresentadas en campos clave. En programas STEM, apenas 4 de cada 10 estudiantes son mujeres, y en el sector TIC la cifra baja a 3 de cada 10 empleadas. Esto limita su participación en espacios decisivos para la innovación y el desarrollo económico del país.

Educación flexible y nuevas estrategias