¿Como en Venezuela? 4 razones para entender la obsesión de Trump por Groenlandia

  • Donald Trump ha dicho varias veces de su interés de anexar Groenlandia a Estados Unidos. Foto: Getty
Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

hace 6 horas
En la geopolítica, como en las grandes novelas, el escenario suele ser un personaje que termina por dictar el destino de los protagonistas: Ana Karenina no sería lo mismo en el trópico que en la fría Rusia. Groenlandia, la inmensa mole de hielo que durante décadas fue solamente una referencia blanca en los mapas escolares, hoy es el epicentro de una “obsesión” que en Washington no distingue entre el histrionismo de Donald Trump y la frialdad de los estrategas del Pentágono.

No es una rabieta de magnate inmobiliario. El interés de EE. UU. responde a una razón estratégica de peso: evitar que el patio trasero de América del Norte se convierta en la puerta de entrada para Rusia o China. Pero analicemos los hilos de esta marioneta glacial a través de los hechos.

1. El ojo que todo lo ve (y lo vigila). Para Estados Unidos, Groenlandia es, antes que nada, seguridad. Según reporta Independent Español, la Base Espacial de Pituffik (antes Thule) es el “ojo en la nuca” de sus adversarios, coordinando la alerta temprana de misiles para la OTAN. Además, la isla es el pilar de la brecha GIUK (Groenlandia, Islandia y Reino Unido), un corredor marítimo por donde Rusia intenta asomar la nariz hacia el Atlántico. Perder el control de este flanco sería, para Washington, quedar ciego en el Ártico.

2. El botín bajo hielo. El deshielo es para el mercado una oportunidad extractiva. DW y la BBC coinciden en que la isla es un santuario de tierras raras. En un mundo que se electrifica, depender de China para conseguir el neodimio o el praseodimio de los imanes de un coche eléctrico o de un misil es una vulnerabilidad que Estados Unidos quiere sepultar. Groenlandia tiene lo que el futuro necesita, y Washington lo quiere bajo su bandera.

Foto: Getty
Foto: Getty

3. La soberanía no tiene precio (pero sí asedio). La retórica de Trump —quien ha llegado a sugerir que “nadie luchará” por ella, según asesores citados por Euronews— choca frontalmente con la dignidad de Copenhague y Nuuk. Dinamarca ha calificado la idea de “absurda”, pero la presión es real. La BBC nos recuerda que la autonomía groenlandesa busca la independencia financiera, y esa necesidad es la grieta por donde las potencias intentan meter la mano. Si no es el dinero de Dinamarca, podría ser el de Estados Unidos... o el de China, algo que el exsecretario Mike Pompeo ya advirtió al rechazar que el Ártico sea “un nuevo Mar de China Meridional”.

4. Rutas azules y el fin del aislamiento. El cambio climático no solo expone minerales; abre autopistas. Con la reducción del hielo marino, las rutas hacia el Noroeste prometen acortar el comercio global. Quien domine Groenlandia, como apunta Independent Español, tendrá las llaves del peaje de una nueva era comercial.

Al final, lo que estamos viendo es el fin del “excepcionalismo ártico”. El hielo ya no protege a nadie. Groenlandia es hoy el termómetro de una nueva Guerra Fría que, paradójicamente, se calienta cada vez más. Estados Unidos no quiere comprar una isla; quiere comprar su propia tranquilidad para el siglo XXI.

Utilidad para la vida