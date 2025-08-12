¿Busca empleo? Davivienda abrió vacantes para asesores y practicantes en todo el país

Davivienda, uno de los bancos más reconocidos del país, anunció nuevas oportunidades laborales para quienes buscan hacer parte de su equipo en distintas regiones de Colombia. Las ofertas son para cargos comerciales, administrativos y programas de formación para aprendices y practicantes universitarios. Quienes deseen conocer todas las vacantes disponibles en el banco pueden acceder directamente al portal de empleo en Magneto Empleos, donde se encuentran las convocatorias organizadas por departamento y ciudad. Davivienda resalta que trabajar en la ‘Casita Roja’ significa “asumir retos, proponer soluciones innovadoras, crecer profesionalmente y ser parte de una organización que reconoce los logros de sus colaboradores y fomenta el orgullo de pertenencia”.

Vacantes ofertadas por Davivienda en esta convocatoria

La ‘Casita Roja’ ofrece oportunidades laborales para profesionales, estudiantes y aprendices Sena. FOTO: CORTESÍA

Así mismo, quienes deseen explorar otras ofertas publicadas por Davivienda, pueden acceder a ellas por medio de este enlace.

Asesor Múltiple: perfil clave en la red de oficinas en Bogotá y Cundinamarca; Medellín y Valle de Aburrá; Cali y Valle del Cauca

El cargo de Asesor Múltiple está enfocado en brindar soporte integral a la operación comercial y administrativa de las oficinas, combinando funciones en áreas de caja, atención al cliente y ventas de productos financieros. Funciones principales: - Captar y colocar productos bancarios. - Asesorar a clientes en ventas de productos y servicios. - Realizar operaciones en caja, manejo de efectivo y control de transacciones. - Desarrollar relaciones comerciales y visitar clientes. Requisitos: - Tecnólogos o estudiantes a partir de quinto semestre en áreas administrativas, contables o financieras. - Experiencia mínima de un año en cargos comerciales (ejecutivo, asesor comercial o asesor integral), preferiblemente en el sector financiero o real. Aplique en este enlace para Bogotá. Hágalo en este enlace para Medellín, Valle de Aburrá y Oriente Antioqueño. Postúlese acá para Cali y Valle del Cauca.

Programa Nativo Davivienda (Aprendiz Sena) para Bogotá y municipios aledaños

Este programa está dirigido a aprendices Sena que deseen iniciar su etapa lectiva o práctica en la entidad. Remuneración: Etapa lectiva: $1.067.700 Etapa práctica: $1.423.500 Requisitos: - No haber firmado contrato de aprendizaje anteriormente. - No estar estudiando técnico o tecnólogo con el SENA en el momento de aplicar. - En caso de ser estudiante universitario, contar con disponibilidad de horario. - No tener sanciones vigentes del SENA. - Disponibilidad para trabajar en cualquier oficina de Davivienda dentro de la ciudad asignada. Postúlese acá.

Prácticas universitarias en innovación y transformación digital