Tiendas Ara abre convocatoria virtual de empleo en Antioquia: hay vacantes para bachilleres y profesionales

Tiendas Ara, una de las cadenas de retail más reconocidas del país, está en búsqueda de nuevo talento para fortalecer su equipo en Antioquia. La compañía realizará una convocatoria laboral virtual, una alternativa que facilita el proceso de postulación y permite participar desde cualquier lugar. Los cargos disponibles son Operador CEDI (en Girardota y La Estrella), Operador de Montacarga, Operador de Tienda, Supervisor Junior de Tienda y Jefe de Tienda. Las vacantes están dirigidas a personas con distintos niveles de formación, desde bachillerato (a partir de grado sexto) hasta profesionales, lo que amplía las oportunidades para diferentes perfiles laborales. Le puede interesar: Trabajo sin experiencia: estas son las más de 55.000 ofertas disponibles en el país

¿Cómo participar en la convocatoria virtual?

La convocatoria de Tiendas Ara busca fortalecer su equipo en Antioquia con vacantes para diferentes niveles de formación. FOTO: GETTY

Para postularte, los interesados deben aplicar únicamente a la vacante publicada bajo el nombre “Convocatoria Virtual Tiendas Ara – Antioquia”. Una vez completado este paso, la compañía enviará un enlace con la información detallada para asistir a la reunión virtual, donde se explicará el proceso de selección.

Condiciones y beneficios

El salario será acordado según el cargo y el perfil del aspirante. Tiendas Ara, perteneciente al grupo Jerónimo Martins Colombia, destaca por ofrecer condiciones laborales justas y estabilidad a sus empleados, además de fomentar el crecimiento de proveedores locales y la generación de empleo indirecto. “En Jerónimo Martins Colombia nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y sus hogares, democratizando el acceso a alimentos de alta calidad y a precios razonables. Estamos construyendo una de las compañías más grandes de Colombia, donde permanentemente generamos nuevos empleos con condiciones justas”, resalta la compañía. Esta convocatoria representa una oportunidad para quienes buscan estabilidad y desarrollo dentro de una empresa que ha consolidado su presencia en todo el país gracias al compromiso de su gente. Lea más: Eficacia abrió convocatoria para quienes quieran estudiar y trabajar en operaciones comerciales; le pagan todo

¿Cómo postularse?