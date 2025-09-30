Convocatoria en Cali: Tiendas Ara ofrece programa de aprendizaje con patrocinio; así puede postularse

Tiendas Ara anunció la apertura de inscripciones para su programa Aprendiz Operativo Patrocinado en la ciudad de Cali, dirigido a bachilleres que quieran iniciar su camino en el mundo del mercadeo y las ventas.

El programa, en alianza con el Politécnico PIO, ofrece una formación integral que combina teoría y práctica. Durante la etapa lectiva, que inicia en octubre de 2025, los seleccionados asistirán a clases presenciales por seis meses, recibiendo un apoyo económico del 75 % del salario mínimo legal vigente (SMLV), además de afiliación a EPS.

Posteriormente, a partir de abril de 2026, los aprendices pasarán a la etapa práctica en diferentes tiendas Ara de la ciudad, donde tendrán la oportunidad de aplicar lo aprendido en situaciones reales de ventas y servicio al cliente. En esta fase recibirán un apoyo económico equivalente al 100 % del SMLV, junto con todas las prestaciones de ley.

