Brinsa busca personal en Medellín y Cajicá; ofrecen grandes beneficios con contrato indefinido

La compañía Brinsa S.A., reconocida por marcas como Refisal y Blancox, anunció nuevas ofertas laborales en distintas áreas y ciudades del país. Actualmente, la empresa busca talento en Medellín y Cajicá, con contratos a término indefinido y oportunidades para personas con o sin experiencia previa.
Las vacantes se concentran en los sectores de Producción, operarios y manufactura; Software, telecomunicaciones e informática; y Administración y oficina, lo que abre opciones tanto para perfiles técnicos como profesionales.
