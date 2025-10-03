x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Medellín busca fortalecer el bilingüismo: ofrecen 5.000 becas para estudiar inglés con Sapiencia

La estrategia busca que más ciudadanos se preparen sin costo y con calidad, mejorando sus oportunidades de empleo y formación académica.

  • Con esta oferta, Medellín se consolida como un referente de formación bilingüe en América Latina. FOTO: CORTESÍA SAPIENCIA
    Con esta oferta, Medellín se consolida como un referente de formación bilingüe en América Latina. FOTO: CORTESÍA SAPIENCIA
  • Los cursos de inglés de Sapiencia en Medellín buscan fortalecer el bilingüismo y la empleabilidad en la ciudad. FOTO: CORTESÍA SAPIENCIA
    Los cursos de inglés de Sapiencia en Medellín buscan fortalecer el bilingüismo y la empleabilidad en la ciudad. FOTO: CORTESÍA SAPIENCIA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
03 de octubre de 2025
bookmark

Aprender inglés gratis y de forma virtual ahora es posible para miles de personas en Medellín. La Alcaldía de Medellín, a través de Sapiencia, abrió 5.000 cupos para cursos virtuales de inglés dirigidos a la ciudadanía en general y al personal del sector turístico.

La formación estará a cargo de la Ciudadela Digital @Medellín y busca fortalecer las competencias lingüísticas de jóvenes y adultos para mejorar sus oportunidades laborales, académicas y profesionales en un mundo cada vez más globalizado.

Le puede interesar: Ibero e Icetex abrieron becas virtuales para ampliar el acceso a la educación superior en Colombia; así puede aplicar

¿Qué modalidad tienen estos cursos de inglés ofrecidos por Sapiencia?

Los cursos de inglés de Sapiencia en Medellín buscan fortalecer el bilingüismo y la empleabilidad en la ciudad. FOTO: CORTESÍA SAPIENCIA
Los cursos de inglés de Sapiencia en Medellín buscan fortalecer el bilingüismo y la empleabilidad en la ciudad. FOTO: CORTESÍA SAPIENCIA

Los programas incluyen tres niveles: inglés inicial, intermedio y un curso básico enfocado en turismo. Todos se dictarán en modalidad virtual, lo que permitirá a los estudiantes acceder a los contenidos de manera flexible, según su disponibilidad de tiempo.

“Con esta nueva oferta buscamos que más personas de Medellín fortalezcan sus habilidades y se preparen para acceder a empleos, avanzar en su formación académica y aprovechar las dinámicas globales”, destacó Salomón Cruz Zirene, director general de Sapiencia.

Desde la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, Ana María Mejía señaló que formar al personal turístico en inglés es clave para ofrecer una mejor experiencia a visitantes internacionales: “Esto no solo mejora la atención y la comunicación, sino que proyecta a Medellín como un destino de talla mundial”.

Lea más: Formarse es clave para crecer: 10 cursos cortos del Sena para potenciar su hoja de vida

¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria de los cursos de Sapiencia?

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de octubre a las 4:00 p. m. a través del portal oficial arrobamedellin.edu.co.

Requisitos e inscripciones a tener en cuenta para los cursos de inglés

- Ser mayor de 15 años.

- Residir en Medellín o demostrar residencia en la ciudad durante el último año.

- Contar con acceso a internet.

- Manejo básico de computador o dispositivos móviles.

Conozca también: Universidad Europea abrió nueva convocatoria de becas para estudiar maestrías en línea: estos son los requisitos

Temas recomendados

Economía
Empleo
Formación laboral
Alcaldía de Medellín
ofertas de empleo
Empleo
Magneto Empleos
Habilidades blandas
Colombia
Antioquia
Medellín
Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida