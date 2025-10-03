Medellín busca fortalecer el bilingüismo: ofrecen 5.000 becas para estudiar inglés con Sapiencia

Aprender inglés gratis y de forma virtual ahora es posible para miles de personas en Medellín. La Alcaldía de Medellín, a través de Sapiencia, abrió 5.000 cupos para cursos virtuales de inglés dirigidos a la ciudadanía en general y al personal del sector turístico. La formación estará a cargo de la Ciudadela Digital @Medellín y busca fortalecer las competencias lingüísticas de jóvenes y adultos para mejorar sus oportunidades laborales, académicas y profesionales en un mundo cada vez más globalizado. Le puede interesar: Ibero e Icetex abrieron becas virtuales para ampliar el acceso a la educación superior en Colombia; así puede aplicar

¿Qué modalidad tienen estos cursos de inglés ofrecidos por Sapiencia?

Los cursos de inglés de Sapiencia en Medellín buscan fortalecer el bilingüismo y la empleabilidad en la ciudad. FOTO: CORTESÍA SAPIENCIA

Los programas incluyen tres niveles: inglés inicial, intermedio y un curso básico enfocado en turismo. Todos se dictarán en modalidad virtual, lo que permitirá a los estudiantes acceder a los contenidos de manera flexible, según su disponibilidad de tiempo. “Con esta nueva oferta buscamos que más personas de Medellín fortalezcan sus habilidades y se preparen para acceder a empleos, avanzar en su formación académica y aprovechar las dinámicas globales”, destacó Salomón Cruz Zirene, director general de Sapiencia. Desde la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, Ana María Mejía señaló que formar al personal turístico en inglés es clave para ofrecer una mejor experiencia a visitantes internacionales: “Esto no solo mejora la atención y la comunicación, sino que proyecta a Medellín como un destino de talla mundial”. Lea más: Formarse es clave para crecer: 10 cursos cortos del Sena para potenciar su hoja de vida

¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria de los cursos de Sapiencia?

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de octubre a las 4:00 p. m. a través del portal oficial arrobamedellin.edu.co.

Requisitos e inscripciones a tener en cuenta para los cursos de inglés