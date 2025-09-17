x

¿Busca potenciar su currículo? Icetex tiene 123 becas virtuales con certificación internacional

Los cupos incluyen dos diplomados y un curso en áreas estratégicas como política exterior y educación artística. Los certificados serán expedidos por instituciones iberoamericanas de prestigio.

  • “La oferta incluye programas en diplomacia científica, cooperación internacional y educación artística. FOTO: GETTY
  • “Los diplomados y cursos virtuales ofrecen certificación internacional avalada por prestigiosas instituciones iberoamericanas. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 11 horas
bookmark

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció la apertura de 123 becas para colombianos interesados en fortalecer su formación académica y profesional. Se trata de dos diplomados y un curso virtual, otorgados en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que buscan capacitar en áreas estratégicas como política exterior, cooperación internacional, educación artística y diplomacia científica.

De acuerdo con la entidad, estas oportunidades académicas ofrecen certificación internacional y están disponibles para postulaciones hasta el 28 de septiembre de 2025.

“Es la oportunidad para que más de un centenar de colombianos accedan a estos programas y fortalezcan su proyección profesional a partir de una educación de calidad que responde a las necesidades globales”, señaló el Icetex en su comunicado.

Le puede interesar: OEA entregará 1.500 becas de maestría en Medellín para formación en IA, big data y energías limpias

Cupos disponibles por programa ofrecidos por Icetex

“Los diplomados y cursos virtuales ofrecen certificación internacional avalada por prestigiosas instituciones iberoamericanas. FOTO: GETTY
- Curso en Diplomacia Científica y Política Exterior en Iberoamérica: 41 cupos, 64 horas en modalidad asincrónica. Certificado otorgado por el Instituto Iberoamericano de Formación (OEI).

- Diplomado en Educación Artística del Presente: 41 cupos, 300 horas virtuales con acompañamiento docente. Certificado expedido por la Universidad de Talca (Chile).

- Diplomado en Cooperación Internacional al Desarrollo: 41 cupos, 400 horas virtuales con tutoría personalizada. Certificado entregado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Chile.

Lea más: Estudiar más no asegura empleo: hay 11,2 % de profesionales colombianos desocupados

Proceso de inscripción

Las personas interesadas deben ingresar a icetex.gov.co, seleccionar en el menú la opción “Becas para estudios en el exterior”, luego dirigirse a “Programas especiales y programas cofinanciados”. Allí podrán consultar los requisitos específicos de cada programa antes de completar la inscripción.

La convocatoria estará abierta hasta el 28 de septiembre de 2025.

Conozca también: Estudie y trabaje fuera del país: Expo Exterior ofrece becas del 100 % y oportunidades laborales

Utilidad para la vida