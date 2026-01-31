Otro más: capturan a ciudadano de Guyana, en el Centro de Medellín, buscado por un crimen en Argentina

Después de ser señalado de intentar asesinar a una persona en Buenos Aires, Argentina, un ciudadano oriundo del país de Guyana, intentó evadir el accionar de las autoridades argentinas tomando un vuelo de urgencia desde la capital argentina hasta Medellín.
Sin embargo, luego de las investigaciones y mediante una circular roja de Interpol, lograron ubicarlo en un apartamento en el Centro de Medellín.
De acuerdo con Migración Colombia, este extranjero es señalado de dejar gravemente herida a otra persona en un ataque registrado el 31 de octubre pasado en Buenos Aires, donde se encontraba residiendo hace algunos años.
Al ver el problema en el que se había metido, decidió tomar el primer vuelo comercial que logró conseguir y el cual lo dejó en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro.