Confirman primer caso de viruela símica en Barrancabermeja (Santander); activan cerco epidemiológico

Las autoridades de salud encendieron las alertas en Barrancabermeja tras confirmarse el primer caso de viruela símica en el distrito. El contagio fue notificado oficialmente por el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Secretaría de Salud de Santander, que de inmediato activaron los protocolos para evitar nuevos contagios. El caso corresponde a un hombre de 37 años, residente en Barrancabermeja, quien acudió a una Institución Prestadora de Servicios de Salud luego de presentar síntomas compatibles con esta enfermedad viral.

Primer caso de viruela símica en Barrancabermeja: qué se sabe

Según informó la Secretaría de Salud, el paciente había consultado meses atrás a su EPS por síntomas asociados. Tras los análisis de laboratorio, el resultado fue positivo, lo que obligó a reportar el caso al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). El secretario de Salud del municipio, Andrés Manosalva, explicó que existe comunicación permanente con el paciente y que el seguimiento se mantiene activo desde el momento de la confirmación.

Una vez confirmado el diagnóstico, la Secretaría de Salud Distrital activó de inmediato los protocolos de respuesta epidemiológica. Estas medidas incluyen estudios de campo, rastreo e identificación de contactos estrechos, seguimiento médico continuo al paciente y la implementación de un cerco sanitario. El objetivo, según las autoridades, es cortar posibles cadenas de transmisión y reducir cualquier riesgo para la comunidad de Barrancabermeja y el área metropolitana de Santander. Actualmente, el paciente recibe atención médica integral y permanece bajo monitoreo clínico permanente. Los equipos de salud realizan acompañamiento continuo para evaluar su evolución y garantizar que se cumplan las medidas de aislamiento y control establecidas.

¿Qué es la viruela símica y cómo se transmite?