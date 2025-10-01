Ibero e Icetex abrieron becas virtuales para ampliar el acceso a la educación superior en Colombia; así puede aplicar

Con el objetivo de democratizar la educación superior en el país, la Corporación Universitaria Iberoamericana (Ibero), en alianza con Icetex, anunciaron la apertura de 99 becas virtuales en Colombia para 2025, dirigidas a bachilleres y profesionales que deseen cursar programas de pregrado y posgrado en áreas estratégicas para el mercado laboral.

En total se entregarán 17 becas completas del 100 %, 34 becas parciales del 70 % y 48 becas parciales del 50 %.

Los programas se desarrollan en modalidad 100 % virtual, lo que permite acceder a estudios superiores desde cualquier región del país.

