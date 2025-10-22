Autonomic Mind busca talento tecnológico en Colombia: vacantes disponibles y cómo aplicar

Autonomic Mind, firma especializada en conectar talento TI con proyectos innovadores, está en busca de nuevos profesionales para fortalecer su equipo. Desde la compañía buscan ser aliados estratégicos de empresas que apuestan por la transformación digital, guiando a los expertos en tecnología para que den su próximo paso profesional en un entorno flexible, colaborativo y orientado al aprendizaje constante. Le puede interesar: Más de 1.000 empleos disponibles con contratos por prestación de servicios en Colombia

Ofertas laborales disponibles en Autonomic Mind

Entre las vacantes activas, disponibles a través de Magneto Empleos, se destacan posiciones como analista de soporte TI (niveles L1 y L2), diseñador de ciberseguridad, desarrollador Python y ethical hacker. Estas oportunidades están dirigidas a perfiles con experiencia en entornos tecnológicos, dominio de herramientas digitales y una visión innovadora de los retos actuales en el mundo de la tecnología. Cada oferta incluye detalles específicos sobre funciones, requisitos y condiciones, excepto la vacante de ethical hacker, cuyo salario se define al finalizar el proceso de selección. “En Autonomic concebimos cada alianza como una oportunidad de crecimiento conjunto. Acompañamos a nuestros clientes desde la estrategia hasta la implementación, asegurando que la tecnología se traduzca en resultados reales”, destaca la empresa.

Y es que Autonomic Mind busca construir un ecosistema donde el talento tecnológico encuentre oportunidades reales de crecimiento, con procesos humanos, precisos y efectivos. Su visión es convertirse en la compañía líder en Latinoamérica en la conexión y gestión de talento TI, transformando la forma en que las empresas construyen y escalan sus equipos tecnológicos. Lea más: Empresas colombianas buscan talento para trabajo remoto e híbrido; hay más de 4.000 ofertas y así puede aplicar

Ofertas disponibles en Autonomic Mind

Las oportunidades están dirigidas a profesionales con experiencia en el sector TI. FOTO: GETTY

Ethical Hacker - Remoto / híbrido en Leticia, Medellín, Barranquilla, Bogotá, D.C., Ibagué y Cali

Requisitos: - Conocimientos sólidos en técnicas y prácticas de seguridad. - Experiencia específica en pruebas de penetración, tanto profesionales como autónomas. - Pruebas de penetración de aplicaciones web. - Investigación de vulnerabilidades en código estático - Investigación de vulnerabilidades en el código fuente de aplicaciones web. - Pruebas de penetración en aplicaciones móviles (Android e iOS). - Pruebas de penetración en aplicaciones de escritorio. - Habilidades en SAST (Static Application Security Testing) y DAST (Dynamic Application Security Testing). - Capacidad para analizar y detectar vulnerabilidades en el código fuente. - Experiencia en hacking de infraestructura local y en la nube. - Competencia en la automatización de procesos y scripts. Detalles de la vacante: - No necesitas ser graduado, ni tener una carrera específica. Lo único que importa es que tengas las habilidades deseadas para el rol y demuestres que puedes seguir aprendiendo de manera autónoma a la velocidad esperada. - Trabajarás de manera remota con contrato a término indefinido si estás en Colombia - Trabajarás de manera remota con contrato por prestación de servicios si estás fuera de Colombia - Es ideal que tengas un nivel de inglés intermedio. Aplique aquí.

Diseñador de Ciberseguridad - Medellín

Salario: 9.000.000. Responsabilidades: - Liderar la implementación de controles de seguridad en aplicaciones, APIs, contenedores y arquitecturas cloud native, con un enfoque particular en AWS y otras infraestructuras multi nube. - Desarrollar estrategias de gestión de riesgos cibernéticos, utilizando estándares como ISO, GDPR, NIST y marcos de referencia como OWASP para garantizar la seguridad de la información. - Implementar modelado de amenazas y contramedidas específicas para las principales amenazas del OWASP Top Ten, SANS y MITRE en entornos web, móviles y en la nube. - Colaborar estrechamente con equipos de DevSecOps para integrar medidas de seguridad en el ciclo de vida del desarrollo de software (S-SDLC), utilizando SAST, DAST, SCA y metodologías de desarrollo seguro. - Ejecutar pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades de aplicaciones web, cloud y APIs, empleando herramientas como OWASP ZAP y Burp Suite. - Diseñar y ejecutar arquitecturas de recuperación ante desastres (DRP) y hardening en entornos multi nube, asegurando la resiliencia de los sistemas y su capacidad de recuperación frente a incidentes de seguridad. Habilidades necesarias: - Amplia experiencia en seguridad de aplicaciones, incluyendo APIs y arquitecturas cloud native. - Conocimientos sólidos en seguridad ofensiva, con experiencia en ethical hacking para aplicaciones web, cloud y APIs. - Familiaridad con la implementación de marcos de DevSecOps y la integración de herramientas de seguridad en el ciclo de desarrollo (S-SDLC). - Experiencia práctica en gestión de riesgos cibernéticos, cumplimiento de normativas y estándares (ISO, GDPR, NIST, OWASP). - Habilidades técnicas avanzadas en AWS, con especialización en la seguridad de infraestructuras cloud y tecnologías multi nube. Habilidades Deseadas: - Certificación en AWS Secure o similares. - Conocimientos en CloudFormation. - Familiaridad con lenguajes de programación y principios de desarrollo de software seguro. - Detalles Adicionales de la Vacante: - Idealmente debes tener formación en ingeniería de sistemas o afines. - Trabajarás remoto desde cualquier ciudad de Colombia. - Tendrás un contrato laboral a término indefinido. Postúlese acá.

Desarrollador Python - Remoto / híbrido en Leticia, Medellín, Barranquilla, Bogotá, D.C. Ibagué y Cali

Salario: 2.000.000 a 5.000.000. Responsabilidades: - Desarrollar y mantener productos de ciberseguridad usando Python. - Participar en el diseño y arquitectura de nuevas funcionalidades. - Colaborar con el equipo para identificar y resolver problemas técnicos complejos. - Implementar mejoras continuas en los productos existentes. - Realizar pruebas y asegurar la calidad del software desarrollado. Requerimientos: - Título universitario en Ingeniería de Sistemas Informática o carrera afín. - Experiencia comprobada en desarrollo de software con Python. - Conocimiento en desarrollo de aplicaciones web y APIs. - Capacidad para trabajar de manera autónoma y tomar decisiones técnicas. - Experiencia en el ciclo completo de desarrollo de software. Envíe la hoja de vida.

¿Cómo postularse por medio de Magneto Empleos?