Yeseida Carrillo, la marchista olímpica colombiana que lucha por su vida y busca solidaridad en Chía

¿Qué ocurrió con la salud de Yeseida Carrillo?

La deportista, nacida en Chía, Cundinamarca, hace 32 años, sufrió un accidente en 2024 durante un entrenamiento. El incidente le produjo una cardiopatía por arritmia que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Actualmente, se encuentra en estado de mínima conciencia. “En el 2024 ella sufre una muerte súbita que le ocasiona una falta de oxígeno en el cerebro, dejándola en estado vegetativo. En ese momento, el pronóstico era poco alentador”, recordó su esposo, Esneyder Parra, en Noticias Caracol. Sin embargo, se ha abierto una luz de esperanza tras los avances que ha mostrado, como la apertura ocular y la respiración autónoma.

“Hicieron una junta médica y nos dicen que ella está apta para empezar un proceso de rehabilitación compuesto por tres etapas: medicación, terapias eléctricas y terapia ocupacional. Al ver que se abre esta esperanza, entendemos que esto también tiene un costo bastante elevado y no se sabe cuánto tiempo pueda durar”. A pesar de que la marchista cuenta con un programa de atención domiciliaria por parte de su EPS, la cual suministra los medicamentos básicos, esto no es suficiente para cubrir todos los requerimientos de su atención diaria. Lea: La atleta Lorena Arenas inició el 2025 con podio internacional en marcha Su familia, con el apoyo de personas solidarias e incluso de los Bomberos de Chía, quienes facilitan el vehículo para trasladarla a citas médicas y terapias, redobla esfuerzos para que Yeseida continúe su tratamiento.

¿Cómo ayudar a Yeseida Carrillo?

Ante esta situación, y en busca de recursos económicos para acceder a medicina avanzada, sus seres queridos, junto a la Alcaldía de Chía y la Liga de Atletismo de Cundinamarca, crearon la carrera atlética “Corremos por ti Yeseida Carrillo: un paso a la vez, un kilómetro de esperanza”. En este evento, como expresan los organizadores, no habrá ganadores ni perdedores. “Aquí la única ganadora será Yeseida, nuestra marchista olímpica, pues con los aportes de inscripción podremos facilitar su tratamiento médico de rehabilitación”, se lee en la cuenta de Instagram de la cita deportiva. Siga leyendo: Tras la hazaña de Sebastian Sawe, ¿quién es el colombiano más rápido en maratón? Varios referentes del atletismo colombiano, como la medallista olímpica Lorena Arenas, Luis Fernando López y Alirio Carrasco, han manifestado su respaldo. La carrera se llevará a cabo este 10 de mayo en Chía. Quienes deseen participar en las pruebas de 3 o 6 kilómetros pueden inscribirse hasta el 6 de mayo a través del sitio web: https://www.liatlecun.com/corremosporti. “Esto es por una bonita causa, por Yeseida, quien nos representó en Río 2016 y ahora atraviesa una condición difícil. Necesita de nuestro apoyo para tener una mejor calidad de vida”, comentó Lorena Arenas.

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