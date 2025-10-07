Dos oros, una plata y Récord Mundial para el pesista colombiano Yeison López en Mundial de Noruega

El pesista colombiano Yeison López brilló este martes en Forde, Noruega, durante el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas al conquistar el oro y Récord Mundial en arranque, la plata en envión y el oro en el total de la categoría 88 kilogramos.
En el movimiento del arranque, López logró un peso de 173 kilogramos, que lo ubicó como líder indiscutido y en el segundo intento buscó el Récord Mundial con 177 kilogramos, alcanzando el objetivo con determinación. Luego, trató de aumentar su marca solicitando 180 kilos, pero no alcanzó a hacer limpio el movimiento.
