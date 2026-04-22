x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Emiliana Arango da un golpe de autoridad, vence a la favorita y sigue firme en el WTA de Madrid

La colombiana Emiliana Arango sorprendió en el WTA de Madrid al vencer con autoridad a la favorita Talia Gibson y avanzar de ronda, confirmando su buen momento en la temporada.

  • Emiliana Arango (86) logró una gran victoria ante Talia Gibson (58) por 6-3 y 6-2 en la primera ronda del WTA 1000 de Madrid, jugadora que venía de alcanzar los cuartos de final en Indian Wells y los octavos de final en Miami. FOTO FEDETENIS
    Emiliana Arango (86) logró una gran victoria ante Talia Gibson (58) por 6-3 y 6-2 en la primera ronda del WTA 1000 de Madrid, jugadora que venía de alcanzar los cuartos de final en Indian Wells y los octavos de final en Miami. FOTO FEDETENIS
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
bookmark

La colombiana Emiliana Arango firmó una destacada actuación en el WTA de Madrid al avanzar de ronda tras imponerse con autoridad a la australiana Talia Gibson, número 58 del ranking mundial. La tenista nacional, ubicada en el puesto 86, se llevó la victoria en dos sets por 6-3 y 6-2 en un partido que tuvo una duración de 1 hora y 20 minutos.

El triunfo cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta el contexto. Gibson, de 21 años, llegaba como favorita gracias a sus recientes actuaciones en torneos de alto nivel como Indian Wells y Miami, donde consiguió victorias de peso ante jugadoras del top mundial como Iva Jovic, Jasmine Paolini —actual número 9 del ranking— y Naomi Osaka, una de las figuras del circuito.

Sin embargo, Arango mostró solidez desde el fondo de la cancha, controló los tiempos del partido y supo aprovechar los momentos clave para imponerse con claridad, confirmando su buen momento en la temporada.

La colombiana viene construyendo una campaña consistente en 2026. Uno de sus resultados más destacados fue la semifinal alcanzada en el WTA 250 de Bogotá, donde cayó ante la húngara Panna Udvardy, número 78 del mundo.

Ahora, en Madrid, tendrá un desafío de alto nivel en la siguiente ronda: se medirá ante la checa Linda Noskova, actual número 13 del ranking. La europea llega en gran forma, tras alcanzar los cuartos de final del WTA 500 de Stuttgart —también sobre tierra batida— y las semifinales en Indian Wells, donde fue superada por la número uno del mundo, Aryna Sabalenka.

El duelo, programado para la madrugada de este viernes 24 de abril, pondrá a prueba el nivel de Arango ante una de las jugadoras más sólidas del circuito en la actualidad.

Osorio también sigue en carrera

Por su parte, la también colombiana Camila Osorio avanzó a la segunda ronda tras vencer a la rusa Anastasia Zakharova. Su próximo reto será exigente: enfrentará a Naomi Osaka este jueves 23 de abril a las 10:00 de la mañana.

El historial reciente entre Osorio y Osaka añade un ingrediente especial al duelo. Se han enfrentado tres veces en lo que va del año, con balance favorable para la japonesa, que ha ganado dos de esos encuentros, incluyendo los disputados en el Abierto de Australia e Indian Wells.

Con Arango y Osorio en competencia, el tenis colombiano mantiene protagonismo en uno de los torneos más importantes sobre tierra batida. Mientras Arango busca dar el golpe ante una rival de élite, Osorio intentará revertir su historial reciente frente a Osaka.

Ambas representan el presente y el futuro del tenis femenino colombiano, en un circuito cada vez más exigente y competitivo.

Temas recomendados

Tenistas
Madrid
Emiliana Arango
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos