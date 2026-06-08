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Tres jugadores antioqueños celebraron la estrella 12 con el Junior siendo protagonistas

Bryan Castrillón, Jesús Rivas y Jéfferson Martínez sumaron otro título con el cuadro barranquillero.

  • El volante antioqueño Bryan Castrillón, quien marcó en el duelo de ida de la final de la Liga BetPlay en Barranquilla, fue uno de los tres paisas campeones con el Tiburón. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El volante antioqueño Bryan Castrillón, quien marcó en el duelo de ida de la final de la Liga BetPlay en Barranquilla, fue uno de los tres paisas campeones con el Tiburón. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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Junior, que se quedó con el título de la Liga BetPlay y consolidó su bicampeonato en la era de Alfredo Arias para alcanzar su estrella número 12 en el balompié nacional, contó en su nómina con tres antioqueños: Bryan Castrillón y Jesús Rivas, nacidos en Medellín, y el arquero Jéfferson Martínez, natural de Arboletes.

Castrillón, de 27 años, fue vital en la fase final ante Nacional al ser el encargado de abrir el marcador en Barranquilla a los 7 minutos. Este fue su segundo tanto en la temporada con el Tiburón, pues antes le había marcado a Águilas Doradas.

En total, sumó 18 compromisos en el semestre con el Junior y recibió dos tarjetas amarillas. En su recorrido profesional tiene un paso por Independiente Medellín, club en el que debutó en 2018 y estuvo en las temporadas 2019 y 2022; luego pasó al Atlético Bucaramanga en 2020 y después vistió la camiseta del Deportivo Pereira en 2021.

Su primera incursión internacional se dio con Unión de Santa Fe en Argentina durante los años 2022 y 2023, para finalmente llegar al Junior en 2024, donde permanece. Con el Tiburón ha actuado en 96 partidos de Liga, distribuidos así: 30, 47 y 19 juegos, respectivamente, en las temporadas 2024, 2025 y 2026.

Otro de los paisas campeones fue Rivas. A sus 29 años, actuó en 19 compromisos con Junior, no marcó goles y aportó una asistencia en la Liga.

En el partido de vuelta de la final, en el estadio Atanasio Girardot, ingresó a los 55 minutos en lugar de Jannenson Sarmiento y, en el tiempo de reposición (90+7’), vio la tarjeta roja por una agresión mutua con Juan Manuel Zapata, de Atlético Nacional, quien también fue expulsado.

En su trayectoria destaca su paso por Águilas Doradas desde 2016 hasta 2025, antes de pasar al Junior para el segundo semestre de 2025, acumulando 42 compromisos en sus dos temporadas con el cuadro barranquillero.

Finalmente, el tercer antioqueño en la nómina del cuadro barranquillero es el guardameta Jéfferson Martínez. El nacido en Arboletes, de 32 años, tapó en cuatro encuentros, logró sacar una valla invicta, registró siete salvadas y recibió seis tantos.

Los tres jugadores antioqueños se convirtieron en piezas de valor para el funcionamiento del equipo que dirige Alfredo Arias.

Castrillón, con pasado en el DIM, Rivas con su proceso en Águilas Doradas y Martínez formado en el Envigado FC festejaron ayer. Con este logro, Martínez ajustó tres títulos con el Tiburón, ya que antes se había coronado campeón de la Liga en las ediciones de 2023-2 y 2025-2; mientras que Rivas y Castrillón celebraron el bicampeonato tras las conquistas de 2025-2 y 2026-1.

El arquero, que se dio a conocer en el cuadro naranja entre 2010 y 2019, pasó por Millonarios entre 2019 y 2020, luego estuvo en Bucaramanga en el segundo semestre de 2020 y en 2021 defendió el arco del Deportes Tolima. Al conjunto de la Arenosa arribó en 2022 y, sumando las temporadas de 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, ya ajusta 49 apariciones con los junioristas.

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