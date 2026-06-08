Tres jugadores antioqueños celebraron la estrella 12 con el Junior siendo protagonistas

Junior, que se quedó con el título de la Liga BetPlay y consolidó su bicampeonato en la era de Alfredo Arias para alcanzar su estrella número 12 en el balompié nacional, contó en su nómina con tres antioqueños: Bryan Castrillón y Jesús Rivas, nacidos en Medellín, y el arquero Jéfferson Martínez, natural de Arboletes.
Castrillón, de 27 años, fue vital en la fase final ante Nacional al ser el encargado de abrir el marcador en Barranquilla a los 7 minutos. Este fue su segundo tanto en la temporada con el Tiburón, pues antes le había marcado a Águilas Doradas.