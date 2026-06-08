Los dos “penaltis” que pudieron cambiar la historia de la final Nacional-Junior en el Atanasio

Dos polémicas se registraron este lunes en el duelo de vuelta de la final de Liga Betplay entre Nacional y Junior en el Atanasio Girardot, cuando el central Carlos Betancur, del Valle del Cauca, tras ser llamado por el VAR sancionó un penal y otro que era más claro determinó no pitarlo.
En la primera acción se presentó, a los 64 minutos, una falta del arquero Mauro Silveira sobre Alfredo Morelos. El central sancionó el penal que no era tan claro, pero que terminó decretando. El delantero cordobés tomó el balón y falló el cobro.