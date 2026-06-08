Edwin Cardona tras la derrota de Nacional ante Junior: “De esta nos vamos a levantar”

La ilusión de Atlético Nacional por conquistar un nuevo título de Liga en Colombia se quedó corta. Aunque el conjunto verdolaga reaccionó en el partido de vuelta, ganó 1-0 en el estadio Atanasio Girardot y contó con el respaldo incondicional de más de 40.000 aficionados, no logró revertir el 3-0 sufrido en Barranquilla y terminó cediendo la serie 3-1 frente a Junior, que se consagró campeón de la Liga BetPlay I-2026.

Uno de los más golpeados por el desenlace fue Edwin Cardona, autor del único gol de la final en Medellín. El volante reconoció la tristeza que embarga al plantel, pero también resaltó el proceso que ha llevado a Nacional a disputar cinco finales en los últimos dos años.

“No alcanzó, pero lo intentamos. Esta vez nos tocó perder, aunque pocos equipos han logrado en dos años lo que nosotros hemos hecho. Ahora toca descansar y regresar a la pretemporada más fuertes”, manifestó el experimentado mediocampista.

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Cardona agradeció el respaldo de la afición verdolaga, que incluso acompañó al equipo en el camerino tras el compromiso. “Comprendo su dolor porque también soy hincha. Estuvieron con nosotros dándonos apoyo porque vieron que nos entregamos. Esperamos que el próximo semestre podamos darles las alegrías que se merecen”, señaló.

El capitán nacionalista admitió que la derrota representa un golpe duro para el grupo, que soñaba con levantar el trofeo ante su gente. Sin embargo, aseguró que el revés servirá como aprendizaje para volver a competir por los títulos. “Es un golpe durísimo porque teníamos el sueño de ser campeones. A veces se pierde más de lo que se gana y de eso uno aprende. Estoy orgulloso de mi equipo porque hoy competimos como debíamos hacerlo en una final. El partido pasado no lo hicimos de la mejor manera y eso nos pasó factura”, afirmó.