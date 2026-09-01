Bastien Tronchon ganó la décima etapa de la Vuelta a España: así les fue a los colombianos

La décima etapa de la Vuelta a España tuvo un desenlace inesperado, con el francés Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United) imponiéndose en un ajustado embalaje y celebrando la primera victoria de su carrera en una prueba de tres semanas. Enric Mas (Movistar) conservó la camisa roja de líder, mientras el colombiano Harold Tejada (Astana) defendió su octavo lugar en la clasificación general.

Tronchon, especialista en clásicas y ganador en 2025 del Tro-Bro Léon, además de una etapa de la Vuelta a Burgos en 2022, demostró esta vez que también puede responder ante los mejores velocistas del pelotón.

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En un largo embalaje, el francés soportó el fuerte ritmo y cruzó primero la meta con un tiempo de 4 horas, 7 minutos y 41 segundos. El danés Magnus Cort (Uno-X Mobility) terminó segundo, mientras el belga Thibau Nys (Lidl-Trek) completó el podio.