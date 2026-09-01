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Bastien Tronchon ganó la décima etapa de la Vuelta a España: así les fue a los colombianos

El mejor representante colombiano en la Vuelta-2026 es Harold Tejada, en el octavo lugar.

  • Tronchon sorprendió en el embalaje y se impuso ante Magnus Cort y Thibau Nys. FOTO @lavuelta
    Tronchon sorprendió en el embalaje y se impuso ante Magnus Cort y Thibau Nys. FOTO @lavuelta
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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La décima etapa de la Vuelta a España tuvo un desenlace inesperado, con el francés Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United) imponiéndose en un ajustado embalaje y celebrando la primera victoria de su carrera en una prueba de tres semanas. Enric Mas (Movistar) conservó la camisa roja de líder, mientras el colombiano Harold Tejada (Astana) defendió su octavo lugar en la clasificación general.

Tronchon, especialista en clásicas y ganador en 2025 del Tro-Bro Léon, además de una etapa de la Vuelta a Burgos en 2022, demostró esta vez que también puede responder ante los mejores velocistas del pelotón.

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En un largo embalaje, el francés soportó el fuerte ritmo y cruzó primero la meta con un tiempo de 4 horas, 7 minutos y 41 segundos. El danés Magnus Cort (Uno-X Mobility) terminó segundo, mientras el belga Thibau Nys (Lidl-Trek) completó el podio.

Harold Tejada fue el mejor colombiano de la jornada al ocupar el puesto 41. Santiago Buitrago (Bahrain), líder de la clasificación de la montaña, terminó 53°; Juan Felipe Rodríguez (EF Education), 55°; e Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), 67°. Todos cruzaron con el mismo tiempo del vencedor.

En la clasificación general, Enric Mas mantiene el liderato con una ventaja de 1 minuto y 18 segundos sobre el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora) y de 1 minuto y 39 segundos sobre el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).

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Tejada, por su parte, continúa dentro del grupo de los ocho mejores de la carrera y aparece a 4 minutos y 39 segundos del líder.

La Vuelta a España tendrá este miércoles su undécima etapa, de 151,3 kilómetros entre Cartagena y Lorca, en una nueva oportunidad para que los aspirantes a la general y los velocistas busquen protagonismo.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién ganó la décima etapa de la Vuelta a España 2026?
Bastien Tronchon ganó la décima etapa de la Vuelta a España, tras imponerse en un largo embalaje.
¿Qué colombiano fue el mejor en la décima etapa de la Vuelta a España 2026?
Harold Tejada fue el mejor colombiano de la jornada al terminar en el puesto 41, con el mismo tiempo del vencedor.
¿En qué posición está Harold Tejada en la Vuelta a España 2026?
Harold Tejada ocupa el octavo lugar de la clasificación general y está a 4 minutos y 39 segundos del líder.

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