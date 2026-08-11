La Vuelta a Colombia sigue su recorrido pese a la tragedia, este martes la cuarta etapa se disputa entre Neiva e Ibagué

La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó este martes que la Vuelta a Colombia Sistecrédito continúa su recorrido sin ninguna modificación y por ello, la cuarta etapa entre Neiva e Ibagué se cumplirá en su totalidad, pese a la emergencia que existe en el país tras el terremoto de este lunes.

En la comunicación publicada en sus redes sociales, la Fedeciclismo mencionó que “en coordinación con la organización de la carrera, ha mantenido contacto con las autoridades locales, organismos de tránsito y demás entidades competentes, con el propósito de verificar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de la jornada”.

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La cuarta etapa sale de Neiva y va hasta Ibagué sobre 196,9 kilómetros, pero también desde la Federación se mencionó que, cada día se hará una reunión con el fin de establecer las condiciones de vías y estado general de los recorridos para definir si la fracción del siguiente día se puede disputar sin modificaciones.