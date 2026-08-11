Sin luz, entre escombros y hospitales colapsados: así amanece Colombia tras el terremoto que deja más de 180 víctimas

Colombia amanece de luto este martes 11 de agosto, todavía bajo el impacto del terremoto que deja hasta ahora 181 víctimas y mantiene la angustia por las personas que continúan atrapadas bajo los escombros. Durante la noche, los equipos de rescate siguieron trabajando mientras familias enteras permanecían en alerta, sin dormir y con el temor de que nuevas réplicas afectaran las estructuras ya debilitadas. A las 7:32 de la mañana del lunes 10 de agosto, el terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en Chocó, sacudió con fuerza varias zonas del occidente y el Eje Cafetero. El movimiento dejó daños en edificaciones, hospitales, vías y sistemas de transporte, y desencadenó una operación de emergencia que continúa este martes. Entérese: Sube a 181 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia: hay más de 1.300 heridos y 54 réplicas

Casi 24 horas después, el balance de la emergencia sigue aumentando. La cifra más reciente reporta 181 personas fallecidas y 1.310 heridas en las ciudades afectadas. Pereira registra 72 muertos, tres de ellos en el aeropuerto Matecaña; Cali suma 95; Quibdó, nueve; y Manizales, cinco.

Durante la noche, los organismos de socorro mantuvieron las labores de búsqueda en distintos puntos. En las zonas más afectadas, las calles también se convirtieron en lugares de refugio para personas que pasaron la madrugada fuera de sus viviendas ante el temor de nuevos movimientos y daños estructurales. Conozca: Así fue como golpeó a Colombia el terremoto más fuerte de este siglo

El Servicio Geológico Colombiano advirtió que las réplicas continuarán y explicó que este comportamiento es normal después de un evento de estas características. Hasta el momento se han registrado 54 réplicas, mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños.

La dimensión de la emergencia llevó al Gobierno a declarar la situación de “desastre nacional”, apenas tres días después de la posesión del presidente Abelardo De la Espriella.

Persisten cortes de energía en Chocó y el Eje Cafetero

A las 8:00 de la mañana de este martes, cerca del 20 % de la demanda de energía seguía afectada en Chocó y en el eje Caldas-Quindío-Risaralda, de acuerdo con el reporte de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional. En el Valle del Cauca, la afectación se había reducido al 18,5 %, después de que inicialmente alcanzara el 70 % tras el terremoto. La recuperación también avanza en Cauca y Nariño, donde la afectación actual de la demanda es del 5 %, frente al 44 % registrado inicialmente. En Chocó, uno de los territorios más golpeados por el sismo, la afectación llegó al 100 % y ahora se ubica alrededor del 20 %, según las estimaciones construidas con los reportes de los agentes del sector.

XM explicó que, después de 24 horas del terremoto, el restablecimiento se realiza de manera gradual con la entrada nuevamente al sistema de subestaciones, redes y demás infraestructura que resultó afectada. Las labores continúan de forma coordinada entre los agentes del sector y el Ministerio de Minas y Energía, con el objetivo de recuperar el servicio en las zonas que todavía permanecen afectadas.

Pereira mantiene los operativos de rescate

Pereira, una de las ciudades más afectadas, registra 72 personas fallecidas en el balance más reciente. Los organismos de socorro continúan trabajando en diferentes sectores para localizar a personas que puedan permanecer atrapadas y revisar las condiciones de edificios, servicios públicos y sistemas de transporte.

El alcalde Mauricio Salazar decretó toque de queda desde las 6:00 de la tarde hasta las 5:00 de la mañana del martes, como medida preventiva ante posibles saqueos y para facilitar las labores de emergencia. Lea también: “Todo cayó antes de que pudiera sacarla”: Pereira destruida tras el terremoto El aeropuerto internacional Matecaña permanece cerrado por daños en su estructura. También se mantienen las labores de atención a pasajeros que quedaron atrapados en el sistema de transporte Megacable.

Cali concentra el mayor número de víctimas

En Cali, el terremoto dejó 95 personas fallecidas, según el balance actualizado. La ciudad declaró la alerta roja hospitalaria luego de que su red de salud alcanzara el 100 % de ocupación.

Entre los centros médicos afectados está el Hospital Universitario del Valle, que sufrió un derrumbe parcial en una de sus áreas y tuvo que ser evacuado junto con otros tres hospitales de gran tamaño. Lea más: Emergencia en hospitales de Cali que colapsaron tras sismo de 7,4: piden ayuda para evacuar pacientes

La Alcaldía decretó toque de queda entre las 8:00 de la noche y las 6:00 de la mañana y ordenó la militarización de algunos sectores ante alertas por posibles saqueos.

El alcalde Alejandro Eder señaló que las primeras 48 horas serán determinantes para rescatar a personas que puedan permanecer atrapadas en estructuras colapsadas. Como refuerzo, llegarán 60 rescatistas provenientes de Bogotá y 32 integrantes de las Fuerzas Militares. Lea más: De la Espriella estuvo en Quibdó y Cali: así atiende el Gobierno Nacional la tragedia

Aeropuertos cerrados, eventos cancelados y partidos suspendidos

La Aeronáutica Civil mantiene suspendidas las operaciones comerciales en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Armenia, Cartago y Buenaventura, mientras se inspeccionan sus instalaciones para establecer las condiciones en las que quedaron tras el sismo. Hasta el momento, el único que ha retomado la operación con normalidad es el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, de Cali, luego de restablecerse por completo el servicio de energía y superar las afectaciones ocasionadas por el movimiento.

Entre las consecuencias de la emergencia también estuvo la suspensión de actividades previstas para esta semana. En Cali fue cancelada la edición número 30 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, programada del 12 al 17 de agosto. Además, la Conmebol suspendió los partidos internacionales previstos para estos días, entre ellos el encuentro de Copa Libertadores entre Deportes Tolima e Independiente del Valle y el de Copa Sudamericana entre Santa Fe y River Plate. Le puede interesar: “El fútbol puede esperar”: Dimayor aplazó todos los partidos que tenía programados para esta semana

Ayuda internacional para Colombia tras el terremoto

La respuesta a la emergencia también comenzó a llegar desde el exterior. Estados Unidos anunció US$15,5 millones para apoyar a Colombia con refugio, alimentos, protección y evaluación de daños. A este aporte se suman US$700.000 anunciados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, mientras que CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe confirmó otros US$500.000 en ayuda humanitaria.

Además de los recursos económicos, El Salvador, México y Venezuela ofrecieron equipos de rescate, personal médico e insumos humanitarios para apoyar la atención de la emergencia. El terremoto también se sintió fuera de Colombia, particularmente en Panamá y Ecuador, donde se reportaron evacuaciones preventivas y la percepción del movimiento en distintas zonas.

Mientras estos apoyos comienzan a organizarse, este martes 11 de agosto la prioridad en Colombia sigue puesta en la búsqueda de personas entre los escombros, la atención de los heridos y la evaluación de las estructuras afectadas por el terremoto. Siga leyendo: Escuchando voces bajo los escombros: así continúa la búsqueda de sobrevivientes del terremoto en Pereira

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