Sin luz, entre escombros y hospitales colapsados: así amanece Colombia tras el terremoto que deja más de 180 víctimas

Colombia amanece de luto este martes 11 de agosto, todavía bajo el impacto del terremoto que deja hasta ahora 181 víctimas y mantiene la angustia por las personas que continúan atrapadas bajo los escombros. Durante la noche, los equipos de rescate siguieron trabajando mientras familias enteras permanecían en alerta, sin dormir y con el temor de que nuevas réplicas afectaran las estructuras ya debilitadas.
A las 7:32 de la mañana del lunes 10 de agosto, el terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en Chocó, sacudió con fuerza varias zonas del occidente y el Eje Cafetero. El movimiento dejó daños en edificaciones, hospitales, vías y sistemas de transporte, y desencadenó una operación de emergencia que continúa este martes.
Entérese: Sube a 181 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia: hay más de 1.300 heridos y 54 réplicas