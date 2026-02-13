El piloto Heraskevich enfurece por descalificación en los Olímpicos: “Que la verdad venza”

El piloto de skeleton ucraniano Vladislav Heraskevich, descalificado el jueves de las pruebas de skeleton de los Juegos Olímpicos de Invierno por no renunciar a competir con su casco memorial, se mostró optimista tras declarar este viernes ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en Milán.

“Esperamos ahora la decisión”, que en principio debería comunicarse a lo largo del viernes, “pero como podéis ver estoy feliz, soy bastante optimista por cómo ha ido todo”, declaró a los periodistas el abanderado de Ucrania en estos Juegos.

El Comité Olímpico Internacional (COI) lo descalificó el jueves por negarse a renunciar a competir con un casco gris con imágenes serigrafiadas de deportistas ucranianos muertos en el conflicto con Rusia, algo que el organismo consideró que contravenía sus normas sobre neutralidad política.

“Espero que la verdad venza. Sé que soy inocente”, añadió el deportista de 27 años, que declaró durante “dos horas y media” ante la alemana Annett Rombach, árbitra única designada por el TAS para decidir sobre este litigio.

Heraskevich pidió al TAS la anulación de su descalificación, que considera “desproporcionada y no fundada en una violación técnica o de la seguridad” y que le causa “un perjuicio deportivo irreparable”, según explicó ante el TAS este jueves.

El COI estuvo intentando convencer hasta el último momento de la mañana del jueves, momento del inicio de la competición masculina de skeleton, a Heraskevich, que no aceptó llevar un brazalete negro en lugar de su casco al considerarlo un asunto de “dignidad”.