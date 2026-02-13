x

Esta sería “La Oficina Premium”, la estructura que estaría dedicada a los homicidios de alto perfil en Medellín y Colombia

Esta estructura, de acuerdo con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, operaría en el noroccidente de la ciudad y sería contratada para homicidios selectivos contra delincuentes colombianos y extranjeros.

  • Estos son los nueve capturados de la bautizada “La Oficina Premium”, el señalado grupo sicarial para objetivos de alto valor. Se les encontraron elementos de brujería y varios tipos de armas. FOTOS: CORTESÍA
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 4 horas
¿Un grupo sicarial especializado en homicidios de alto perfil en Medellín y otras ciudades de Colombia? Esa sería la estructura que en las últimas horas se desmanteló en el noroccidente de Medellín, en un operativo que realizó la Policía, de la mano con la Fiscalía, que acabó con la captura de nueve presuntos integrantes de esta organización criminal.

Como “La Oficina Premium” bautizó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a esta estructura delincuencial que en una vivienda tenía oculto todo el armamento y los implementos para perpetrar crímenes sicariales a víctimas consideradas de alto perfil por parte de esta facción.

“Según información, coordinaban y emitían órdenes para ejecutar homicidios selectivos contra nacionales y extranjeros”, expresó el mandatario sobre esta organización, que se ponía a servicio de los grupos criminales que los contrataban para cometer estos asesinatos.

Durante el operativo realizado el pasado miércoles, las autoridades hallaron dentro de esta propiedad un arma mini uzi, 1 pistola calibre 9 milímetros, 6 revólveres calibre 38, 77 cartuchos, 29 teléfonos celulares, tres computadoras y dos tabletas.

Entérese: En 2026, ya han inadmitido a 44 extranjeros en el aeropuerto de Rionegro

De acuerdo con fuentes judiciales, esta captura se produjo mediante un operativo contra el tráfico de armas en una propiedad del barrio Kennedy, en la frontera de las comunas de Robledo y Doce de Octubre, donde encontraron a estas nueve personas, por lo que se produjo la detención por el delito de porte y tráfico de armas. Ninguno de los procesados tenía orden de captura en su contra en ese momento, pero los detuvieron en flagrancia.

En medio de los allanamientos encontraron información clave que los podría vincular con casos de asesinatos de extranjeros en la ciudad, además de elementos y altares de brujería, que usarían con múltiples finalidades.

Le puede interesar: Otro más: capturan a ciudadano de Guyana, en el Centro de Medellín, buscado por un crimen en Argentina

Por un lado, recurrirían a estos elementos como protección contra las acciones policiales y evitar terminar capturados o asesinados, pero, por el otro, cometerían estafas a quienes recurrirían a ellos creyendo que sus rituales podrían solucionarles problemas económicos, sentimentales o de salud.

Entre los elementos hallados, ubicaron información de ciudadanos extranjeros, muchos de ellos aparentemente vinculados con organizaciones delincuenciales, quienes serían los posibles objetivos militares de esta estructura, que trabajaría por encargo de cualquier grupo criminal que pagara sus servicios.

Habría datos de extranjeros originarios de México, El Salvador, Estados Unidos, España, Italia y otros países del viejo continente que estarían implicados con organizaciones criminales del Valle de Aburrá para negociaciones vinculadas, principalmente, con el narcotráfico.

A todos los capturados en este operativo ya les legalizaron las capturas y los allanamientos, por lo que a partir de las 2:00 de la tarde de este viernes se les iniciarán las audiencias de imputación de cargos y definición de medida de aseguramiento. Estas podrían irse hasta la próxima semana por la cantidad de procesados.

Actividades ilegales
Bandas delincuenciales
Orden público
Seguridad ciudadana
Extorsión
Bandas Criminales
Violencia
seguridad
Crímenes
Sicariato
Cabecilla
Homicidio
Extranjeros
Violencia armada
Homicidios
Colombia
Antioquia
Medellín
Utilidad para la vida