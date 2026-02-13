Esta sería “La Oficina Premium”, la estructura que estaría dedicada a los homicidios de alto perfil en Medellín y Colombia

¿Un grupo sicarial especializado en homicidios de alto perfil en Medellín y otras ciudades de Colombia? Esa sería la estructura que en las últimas horas se desmanteló en el noroccidente de Medellín, en un operativo que realizó la Policía, de la mano con la Fiscalía, que acabó con la captura de nueve presuntos integrantes de esta organización criminal. Como “La Oficina Premium” bautizó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a esta estructura delincuencial que en una vivienda tenía oculto todo el armamento y los implementos para perpetrar crímenes sicariales a víctimas consideradas de alto perfil por parte de esta facción.

“Según información, coordinaban y emitían órdenes para ejecutar homicidios selectivos contra nacionales y extranjeros”, expresó el mandatario sobre esta organización, que se ponía a servicio de los grupos criminales que los contrataban para cometer estos asesinatos. Durante el operativo realizado el pasado miércoles, las autoridades hallaron dentro de esta propiedad un arma mini uzi, 1 pistola calibre 9 milímetros, 6 revólveres calibre 38, 77 cartuchos, 29 teléfonos celulares, tres computadoras y dos tabletas. Entérese: En 2026, ya han inadmitido a 44 extranjeros en el aeropuerto de Rionegro De acuerdo con fuentes judiciales, esta captura se produjo mediante un operativo contra el tráfico de armas en una propiedad del barrio Kennedy, en la frontera de las comunas de Robledo y Doce de Octubre, donde encontraron a estas nueve personas, por lo que se produjo la detención por el delito de porte y tráfico de armas. Ninguno de los procesados tenía orden de captura en su contra en ese momento, pero los detuvieron en flagrancia.

En medio de los allanamientos encontraron información clave que los podría vincular con casos de asesinatos de extranjeros en la ciudad, además de elementos y altares de brujería, que usarían con múltiples finalidades. Le puede interesar: Otro más: capturan a ciudadano de Guyana, en el Centro de Medellín, buscado por un crimen en Argentina Por un lado, recurrirían a estos elementos como protección contra las acciones policiales y evitar terminar capturados o asesinados, pero, por el otro, cometerían estafas a quienes recurrirían a ellos creyendo que sus rituales podrían solucionarles problemas económicos, sentimentales o de salud. Entre los elementos hallados, ubicaron información de ciudadanos extranjeros, muchos de ellos aparentemente vinculados con organizaciones delincuenciales, quienes serían los posibles objetivos militares de esta estructura, que trabajaría por encargo de cualquier grupo criminal que pagara sus servicios.