“Suspender decreto del salario mínimo pone en riesgo la Constitución y poder adquisitivo de trabajadores”: Petro

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, que había fijado un aumento del 23% en el salario mínimo para 2026. El ajuste dejaba el ingreso mensual en $2 millones, incluido el auxilio de transporte.
Ahora, la Presidencia y el Ministerio del Trabajo deberán expedir un nuevo decreto en un plazo de ocho días, con un valor transitorio mientras se emite una decisión de fondo.
La decisión abrió el debate en pleno año electoral. Por eso, les presentamos reacciones de economistas, abogados y miembros del Gobierno Petro.
