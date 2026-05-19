Video: padre golpeó a árbitro FIFA en torneo sub-15 de Valledupar

Un nuevo caso de intolerancia en el fútbol juvenil colombiano quedó registrado en video este fin de semana en Valledupar, donde un padre de familia ingresó a la cancha y agredió a un árbitro durante un partido del Torneo Nacional Sub-15 de Difútbol.

El hecho ocurrió en la cancha del barrio Panamá y tuvo como protagonista al árbitro FIFA Kéiner Jiménez, quien fue atacado luego de expulsar a un jugador del equipo Academia Valledupar. Según versiones conocidas tras el incidente, el padre del menor consideró que la decisión arbitral había sido “injusta” y que el compromiso estaba “amañado” para perjudicar al equipo de su hijo.

Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, muestran el momento en que el hombre invade el terreno de juego y encara violentamente al juez central en medio de reclamos y empujones. La situación subió de tono cuando, en medio de la confusión, uno de los jugadores alcanzó a golpear por la espalda al árbitro mientras otras personas intentaban separarlos.