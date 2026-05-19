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El “sorteo genético”: ¿por qué el hantavirus es más letal para algunas personas que para otras?

Algunas personas infectadas con hantavirus solo presentan una infección leve, pero otras terminan en cuidados intensivos. El secreto detrás de esta diferencia está en el ADN, en concreto, en los factores genéticos que controlan la respuesta inmunitaria.

  • Hantavirus visto a microscopía. FOTO agencia Sinc/CDC/Brian W.J. Mahy, PhD; Luanne H. Elliott, M.S.
    Hantavirus visto a microscopía. FOTO agencia Sinc/CDC/Brian W.J. Mahy, PhD; Luanne H. Elliott, M.S.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Cuando hablamos de infecciones virales, solemos culpar al patógeno. Sin embargo, en el caso de los hantavirus, virus transmitidos por roedores que pueden causar síndromes cardiopulmonares o renales letales, la gravedad de la enfermedad es, en gran medida, una cuestión de ‘lotería genética’.

¿Por qué algunas personas solo presentan una infección más leve, mientras que otras terminan en cuidados intensivos con una fuga masiva de líquidos en sus pulmones? La respuesta se esconde en nuestro propio ADN; en concreto, en los factores genéticos que controlan la respuesta inmunitaria: la inmunogenética.

Uno de los grandes protagonistas en cómo reaccionamos frente a una infección es el sistema HLA (siglas en inglés de antígenos leucocitarios humanos), que...

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