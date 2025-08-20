La historia de la campeona mundial de BMX Valentina Jiménez “Chispita”: de promesa a realidad

Cuando tenía apenas ocho años, Valentina Jiménez aseguraba frente a las cámaras que sería campeona mundial y olímpica. Esa niña pequeña, pero de mirada decidida, creció y hoy, con 15 años, ha cumplido la primera parte de la promesa: en Copenhague, Dinamarca, se coronó campeona mundial de BMX Racing en la categoría damas 16, colgándose el oro y alcanzando el anhelado W1 con un registro de 39.3.
“La Chispi”, como la bautizó su primer entrenador a los 4 años por la energía inagotable con la que se lanzaba desde la rampa, no ha dejado de crecer en las pistas. De niña pasó del patinaje a bicicros, inspirada por su hermano y por las medallas olímpicas de Mariana Pajón. Pero aunque la antioqueña reconoce a Pajón como referente, insiste: “No quiero competir con nadie, quiero que me reconozcan por mi nombre y superarme a mí misma”.
El camino, sin embargo, no ha sido fácil. Lesiones como la fractura de pelvis antes del Mundial de Rockhill en 2024 la pusieron a prueba. Aun así, decidió competir con dolor y valentía: “Me fui sin entrenar, dije que fuera lo que Dios quisiera, y di lo mejor de mí”. Esa resiliencia es la misma que hoy la hace campeona.
