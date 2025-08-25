Daniel Galán también se despidió del US Open, cayó en primera ronda ante Raphaël Collignon

La historia de Daniel Galán en el US Open 2025 tuvo corta duración. El colombiano debutó y se despidió del torneo, tras caer en primera ronda contra Raphaël Collignon.

El belga ganó 3-0 con parciales de 6-4, 6-4 y 6-4, para de esta manera, el país perdió a su segunda carta en el último Grand Slam, del año, ahora la única opción será la antioqueña Emiliana Arango, quien debe debutar este martes.

Hay que recordar que Camila Osorio, quien también estaba en competencia, había quedado eliminada el domingo, en su juego ante la neozelandesa Lulu Sun.