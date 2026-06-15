7 nocauts en la UFC Freedom de la Casa Blanca: Illia Topuria perdió contra Justin Gaethje

Uno de los eventos más esperados en el mundo de la MMA se llevó a cabo el pasado domingo en la Casa Blanca, hogar y lugar de residencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Para este evento, la inversión superó los 60 millones para el montaje de la jaula (traída desde Europa), un fan fest a las afueras del recinto presidencial, una banda que tocó las canciones de entrada de cada peleador y contrataciones. Todo el dinero salió del bolsillo de la UFC y sus patrocinadores.

La cartelera contó con 7 peleas, todas dignas de un main event (pelea estelar) en cualquier otra edición numerada de la compañía dirigida por Dana White. El gran combate de la noche lo protagonizaron Illia Topuria y Justin Gaethje por el cinturón del peso ligero. Figuras como Tyson Fury, multicampeón mundial del peso pesado en el boxeo, presenciaron también las victorias conseguidas por Ciryl Gane, Sean O’Malley, Josh Hokit, Mauricio Ruffy, Bo Nickal y Diego López.

Adiós al invicto de Illia Topuria

Con 37 años y en una de sus últimas noches en el octágono más famoso del mundo, Justin “Highlights” Gaethje tenía una última oportunidad de convertirse en campeón indiscutido del peso ligero. “Pelear en el jardín de la Casa Blanca es un sueño, nada es imposible”, mencionó en la previa. Su contrincante era el campeón defensor, Illia Topuria. “El Matador” marchó hacia la jaula con su clásica melodía: “Canción del Mariachi”, la cual fue interpretada por la banda contratada. “Hay caminos que te eligen, ese es mi caso”, puntualizó Illia antes de iniciar. El primer round fue todo para Gaethje, quien dominó a Illia en su fortaleza: el boxeo. El estadounidense demostró una fortaleza con el jab pocas veces vista. Para el segundo round, Topuria logró dominar e incluso lo tuvo a punto del nocaut, pero no logró vencer con el ground and pound. Para el tercer asalto, Gaethje volvió a dominar de pie, haciéndole daño a Illia notablemente y llevándolo a la lona, algo que no pasaba desde hacía 3 años para el Matador. Antes de iniciar el cuarto episodio, un doctor revisó a Topuria y no lo autorizó, pero el médico de la UFC dio una segunda opinión y salió a pelear el cuarto round. Topuria demostró capacidad, pero los hematomas eran cada vez mayores. Cayó de pie. Logró aguantar otro round, pero para el quinto no pudo salir por sus lesiones. Gaethje, de gran pelea en el mano a mano, triunfó en su país, con su gente y frente al presidente Trump, quien lo felicitó y le dijo: “La tercera fue la vencida”.

Justin intentó en anteriores ocasiones hacerse con el cinturón, pero no lo conseguía. El georgiano-español, por su parte, se retiró del octágono apenas finalizó el pleito. “Para mis padres, para todos ustedes, para mi país. Es un orgullo darles este regalo”, mencionó Gaethje en charla pospelea con Dana White. 17-1 quedó el récord del “Matador” tras el KO técnico sufrido. Primera derrota en su carrera para el peleador de 29 años.

También cayó el Poatan Pereira

Aunque no llegó invicto, Alex Pereira pareció invencible en anteriores ocasiones, demostrando gran poder en su pegada. El domingo se probó en el peso completo y retó al campeón defensor, el francés Ciryl Gane. La ambición del “Poatan” se vio frustrada por el buen juego de pies de Ciryl Gane, quien con combinaciones quebró la defensa del brasileño y, a falta de 3:30 para acabar el segundo round, dejó una imagen que parecía imposible de ver: Alex Pereira cayó noqueado tras una larga secuencia de uppercuts y golpes directos.

O’Malley y otras victorias