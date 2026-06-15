7 nocauts en la UFC Freedom de la Casa Blanca: Illia Topuria perdió contra Justin Gaethje

Uno de los eventos más esperados en el mundo de la MMA se llevó a cabo el pasado domingo en la Casa Blanca, hogar y lugar de residencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Para este evento, la inversión superó los 60 millones para el montaje de la jaula (traída desde Europa), un fan fest a las afueras del recinto presidencial, una banda que tocó las canciones de entrada de cada peleador y contrataciones. Todo el dinero salió del bolsillo de la UFC y sus patrocinadores.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8