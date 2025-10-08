UCI incluyó el Tour Colombia en su calendario de 2026, pero Federación aún no confirma su realización

Aunque la Unión Ciclística Internacional, UCI, confirmó en el calendario de 2026 las fechas para la realización del Tour Colombia 2.1, no está asegurada la realización del mismo en febrero, pues la Federación Colombiana de Ciclismo, requiere de los aportes del Ministerio del Deporte para llevar a cabo el certamen.
De acuerdo con lo expuesto por Rubén Galeano, presidente de la Federación, los recursos que tienen garantizados con los patrocinadores privados, alcanzarían para un 35 o 40 % de financiación del total que se necesitan para la realización del Tour Colombia, y por ello, sin la inversión del Ministerio del Deporte sería imposible efectuar la competencia.