Luis Suárez sueña con una noche que lo inmortalice en la Champions, ¿podrá Sporting darle vuelta a la serie contra Bodo?

Los escritores del Grupo de París hablaban, hace un siglo, de las noches mágicas que vivían en la capital francesa. Decían, palabras más, palabras menos, que en la bohemia de los cafetines y bajo la luz lúgubre de las calles encontraron el “secreto” que inspiró sus obras, tan eternas que hoy las recordamos. Le pasó a Hemingway, a los Fitzgerald, entre otros escritores americanos, todos impulsados por Gertrude Stein, que en medio del desarraigo, de la expatriación, encontraron la magia que los inmortalizó. En los años 20 de nuestro siglo pasa algo parecido, no en París, sino en Lisboa, con un colombiano expatriado hace diez años que juega fútbol.

Luis Javier Suárez encontró, en las calles de la capital portuguesa, el espacio para vivir el sueño por el que ha trabajado desde que salió de su natal Santa Marta, siendo un adolescente, y llegó a España para terminar de formarse como jugador después de debutar en Colombia con Leones de Itagüí: hoy es uno de los mejores delanteros del fútbol europeo y escribe, con clase, su historia en el Viejo Continente. Suárez, hasta el momento, ha marcado 31 goles en 40 partidos disputados con el Sporting de Lisboa portugués. De ellos, cuatro han sido en la Champions, el torneo de clubes más importante del fútbol mundial. Eso lo ha convertido en héroe para los aficionados de su club.

¿Podrá el Sporting de Lisboa lograr la remontada en Champions?

No obstante, le falta una noche mágica para inmortalizarse en la retina de los futboleros en Europa, crear una obra maestra que se recuerde en un siglo, como lo hicieron los escritores americanos 100 años atrás. Suárez ha hecho vivir noches mágicas a los hinchas del Sporting. En varios partidos ha marcado goles que ponen el marcador a favor de su club en los últimos minutos tipo Real Madrid en los duelos de Champions en el Bernabéu, donde los rivales tiemblan antes de entrar y, por lo general, salen derrotados por el “hado” inevitable. Lo mismo se espera que pase este martes en el estadio José Alvalade de Lisboa, que tiene capacidad para 52.095 personas, durante el juego de vuelta de los octavos de final de la Champions entre Sporritng de Lisboa y Bodo-Glimt de Noruega, programado para iniciar a las 12:45 p.m. (hora de Colombia).

El cuadro luso está abajo en la serie. En la ida, disputada la semana pasada, perdió 3-0 contra el equipo que, como las auroras boreales del Círculo Polar Ártico, ha sorprendido a todo el que lo ha visto jugar. La remontada es complicada. De acuerdo con la estadística que se tiene, solo en 6% de los partidos de eliminación directa de Champions que han llegado a la vuelta con una distancia de 3 goles en favor de un club, el otro ha logrado darle la vuelta en el marcador. Pero no es imposible. El Sporting es un buen local. Hasta el momento, no ha perdido ningún partido en su estadio en lo que va de esta temporada. Por eso, los aficionados se aferran a ese rendimiento y al talento de Luis Suárez para vivir, en marzo de 2026, una noche mágica, protagonizada por un Suramericano, que se inmortalice en la memoria como le pasó hace un siglo a los escritores expatriados que hicieron un grupo en París.

¿Cómo se juega el resto de la jornada?

Esta jornada de Champions tendrá, también, otro duelo de vuelta de una serie que, parece, ya está sentenciada: la que protagonizan Real Madrid y Manchester City. El equipo español ganó 3-0 el juego de ida en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, podría ocurrir que el cuadro inglés, en su casa, le de vuelta durante el duelo programado para empezar a partir de las 3:00 p.m., (hora de nuestro país).