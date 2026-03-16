Luis Suárez sueña con una noche que lo inmortalice en la Champions, ¿podrá Sporting darle vuelta a la serie contra Bodo?

Los escritores del Grupo de París hablaban, hace un siglo, de las noches mágicas que vivían en la capital francesa. Decían, palabras más, palabras menos, que en la bohemia de los cafetines y bajo la luz lúgubre de las calles encontraron el “secreto” que inspiró sus obras, tan eternas que hoy las recordamos.
Le pasó a Hemingway, a los Fitzgerald, entre otros escritores americanos, todos impulsados por Gertrude Stein, que en medio del desarraigo, de la expatriación, encontraron la magia que los inmortalizó. En los años 20 de nuestro siglo pasa algo parecido, no en París, sino en Lisboa, con un colombiano expatriado hace diez años que juega fútbol.